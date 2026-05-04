4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli temmuz zammı şimdiden ne kadar?
04.05.2026 10:05
Aydın Kayar
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin gözü 4 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılırken, Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon toplamı kadar zam alıyor. Memur ve emekliler nisan enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, 2026 yılının ilk yarısını kapsayan 4 aylık enflasyon farkına odaklandı. 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli temmuz zammı şimdiden ne kadar?
4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, çalışan on binlerce memur ve memur emeklisinin yanı sıra Bağ-Kur emeklileri tarafından da sorgulanmaya başladı. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memur ve emeklileri, 2026 nisan ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte, şimdiden 2026 temmuz ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli temmuz zammı şimdiden ne kadar? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 4,18 olarak açıklandı.
Buna göre; Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 4,84, şubat ayı için 2,96, mart ayı için 1,94 ve nisan ayı için 4,18 yani toplamda 14,64 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu.
Böylelikle nisan ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 3,28 oldu.
SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri nisan ayı verisinin 4,18 olarak açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon toplamda yüzde 14,64 oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri nisan ayında yüzde 14,64 zammı şimdiden hak etmiş oldu.
Yapılacak bu zam Temmuz 2026'daki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2026 yılının ikinci zammını alacak.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3,28 olarak oluştu.
Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 3.28 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10.51 kümülatif zam meydana gelecek.
NET RAKAM 2 AY SONRA BELLİ OLACAK
Net rakam mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileriyle belli olacak.
Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 7 de toplu sözleşme zammı alacak.