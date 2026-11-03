4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaşı ocak zammı netleşmeye başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri sonrasında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu.



Kasım ve aralık ayında açıklanacak olan enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak memur ve emekliler maaş zammı alacak. Ocak ayında gerçekleşecek olan maaş zammı öncesinde ise memur ve emeklinin yeni maaş hesaplamaları şimdiden başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?