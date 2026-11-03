4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaşı ocak zammı netleşmeye başladı
03.11.2026 10:08
Son Güncelleme: 03.11.2026 10:12
4 aylık enflasyon farkı belli oldu. 2027 memur ve emekli zammında belirleyici olacak olan yılın ikinci yarısının 4. enflasyon verisiyle, memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşmeye başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri sonrasında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu.
Kasım ve aralık ayında açıklanacak olan enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak memur ve emekliler maaş zammı alacak. Ocak ayında gerçekleşecek olan maaş zammı öncesinde ise memur ve emeklinin yeni maaş hesaplamaları şimdiden başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,58 olarak açıklandı.
Açıklanan veriye göre; Bağ-Kur emeklileri ekim ayı için yüzde 8,29 enflasyon toplamını şimdiden hak etti.
Kasım ve aralık ayında açıklanacak olan aylık enflasyon oranlarıyla birlikte, 2027 ocak zammı birikimli olarak hesaplanacak.
Ekim ayında enflasyon farkı ise oluşmuş durumda. Memur ve memur emeklileri yüzde 1,21 enflasyon farkı alacak.
ENFLASYON FARKINA GÖRE SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
TÜİK tarafından ekim ayı enflasyon verisinin 2,58 olarak açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon toplamda yüzde 8,04 oldu.
Yeni veriye göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ekim ayında yüzde 8,29 zammı hak etmiş oldu.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
2027 ocak zammında memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak.
Ekim enflasyonuyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 1,21 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
2027 yılı Ocak döneminde uygulanacak yüzde 5.00 toplu sözleşme zammı ilave edildiğinde toplam yüzde 6,28 kümülatif zam meydana gelecek.
EYLÜL AYINDA AYLIK 1,84 ARTMIŞTI
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) geçtiğimiz eylül ayında yıllık yüzde 31,51, aylık ise yüzde 1,84 artış göstermişti.
Ekim ayında açıklanan veri ise 2,58 olarak açıklandı. Böylelikle enflasyon 1 ayda geçtiğimiz aya göre yüzde 0,74 artış gösterdi.