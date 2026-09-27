4 bankadan faizsiz 100 bin TL. Başvuru sürecinin ardından hemen hesaba yatıyor
27.09.2026 11:49
Son Güncelleme: 27.09.2026 11:54
Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ve borç kapatmak isteyenler için bankalar yarışa girdi. Piyasadaki faiz oranlarına karşı 4 dev banka, faizsiz 100 bin TL kredi sunan yeni kampanyasını duyurdu.
Eylül ayında sektörün önde gelen bankaları toplamda 100 bin TL’ye varan faizsiz nakit ve kredi paketlerini vatandaşların kullanımına sundu. Bankacılık sektöründe müşteri portföyünü büyütmek isteyen 4 kurum, faizsiz kredi limitlerini 100 bin TL seviyesine çıkardı.
ANINDA HESABA YATIYOR
Vatandaşların, şubeye gitmeden, evden veya iş yerinden mobil bankacılık aracılığıyla yapılan başvuruları anında değerlendiriliyor ve onaylanan para vakit kaybetmeden hesaplarına yatırılıyor.
İşte bankaların 9 ve 10 aya varan vadelerde 100 bin liraya kadar sunduğu krediyi fırsatları…
FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR
QNB 100 bin lira, 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan ek hesap, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans imkanı sağlıyor.
Akbank 100 bin liraya, 3 ay vadeli 75.000 TL'ye varan taksitli artı para ve 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans veriyor.
Garanti BBVA, 50 bin liraya kadar 3 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan taksitli avans hesap fırsatı sunuyor.
Denizbank, 4 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan TNA ve 3 ay vadeli, 10.000 TL'ye varan taksitli kurtaran hesap imkanı sağlıyor.
Türkiye İş Bankası 55 bin liraya kadar, 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans, 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap tanımlıyor.
Türkiye Finans, mobilden yeni müşteri olacaklara özel yüzde 0’dan başlayan oranlarla 50.000 TL ihtiyaç finansmanı sağlıyor.