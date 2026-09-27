4 bankadan faizsiz 100 bin TL. Başvuru sürecinin ardından hemen hesaba yatıyor

Vatandaşların, şubeye gitmeden, evden veya iş yerinden mobil bankacılık aracılığıyla yapılan başvuruları anında değerlendiriliyor ve onaylanan para vakit kaybetmeden hesaplarına yatırılıyor.

İşte bankaların 9 ve 10 aya varan vadelerde 100 bin liraya kadar sunduğu krediyi fırsatları…