4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, “Hızlı tren ağımızı Çerkezköy’den Kapıkule’ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya’yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Böylece hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayımızı 11’den 14’e çıkaracağız.” dedi.

Hattın saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, “Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettiğimiz proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini tamamladık.” ifadelerini kullandı.