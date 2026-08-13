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4 yıldır gündemde. KKM'de küsüratlar kaldı

13.08.2026 14:16

Burak Taşçı

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Kur Korumalı Mevduat'ta trilyonlarca liralardan milyon liraya gerileme gerçekleşti.

4 yıldır gündemde. KKM'de küsüratlar kaldı
iStockPhoto

2021 yılının sonundan itibaren vatandaşların fazla kazanç sağlaması, Türk Lirası'na yönelmesi için ortaya çıkarılan Kur Korumalı Mevduat henüz sona ermedi.

 

Vade tarihi dolmayan mevduatlar devam ediyor.

4 yıldır gündemde. KKM'de küsüratlar kaldı 1
iStockPhoto

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı haftalık verilere göre KKM'de 106 milyon liralık gerileme görüldü.

KKM'DE 51 MİLYON LİRA KALDI 2
iStockPhoto

KKM'DE 51 MİLYON LİRA KALDI

Böylece Kur Korumalı Mevduat'ta sadece 51 milyon liralık meblağ kalmış oldu. Kısa süre içinde var olan mevduatların da vadesinin sona erip, KKM'nin bitmesi bekleniyor.