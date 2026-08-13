4 yıldır gündemde. KKM'de küsüratlar kaldı
13.08.2026 14:16
Kur Korumalı Mevduat'ta trilyonlarca liralardan milyon liraya gerileme gerçekleşti.
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2021 yılının sonundan itibaren vatandaşların fazla kazanç sağlaması, Türk Lirası'na yönelmesi için ortaya çıkarılan Kur Korumalı Mevduat henüz sona ermedi.
Vade tarihi dolmayan mevduatlar devam ediyor.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı haftalık verilere göre KKM'de 106 milyon liralık gerileme görüldü.
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KKM'DE 51 MİLYON LİRA KALDI
Böylece Kur Korumalı Mevduat'ta sadece 51 milyon liralık meblağ kalmış oldu. Kısa süre içinde var olan mevduatların da vadesinin sona erip, KKM'nin bitmesi bekleniyor.