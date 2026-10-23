45 dakikalık yol 24 dakikaya düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı’da Korgun-Kurşunlu Yolu’nu hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, “Korgun-Kurşunlu Yolu’nu 29 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bir yol olarak inşa ettik. Seyahat süresini ise 21 dakika azaltarak 45 dakikadan 24 dakikaya düşürdük.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı’da Korgun-Kurşunlu Yolu’nu hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada İç Anadolu ile Karadeniz arasında geçiş noktası olan Çankırı’nın Türkiye’nin lojistik ve ekonomik kalkınmasında stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, Çankırı’nın Hititler dönemine uzanan doğa harikası tuz madenleri, termal ve içmeleri, Sultan Süleyman Cami, Çivitçioğlu Medreseleri ve Hüyük Yeraltı Şehri gibi tarihi kültürel değerleri ile alternatif turizm faaliyetlerinde Türkiye’nin parlayan yıldızlarından biri olduğunu ifade etti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu yıldızı daha da parlatarak; Çankırı’nın geleceğine güçlü bir nefes katmak, lojistik ve turizm potansiyelini zirveye taşımak adına ulaşım yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Korgun-Kurşunlu Yolu’nu hizmete açmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz.”