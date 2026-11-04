451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak. Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor

Trafik sigortası primlerine yüzde 1 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 59 bin 678 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 946 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 57 bin 989 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 665 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 56 bin 300 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 383 lira oldu.