451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak. Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor
04.11.2026 08:16
Trafik sigortası primi 450 bin lirayı da aştı. Ödeme yapmak için destelerce para gerekiyor. Sigorta şirketleri taksit de yapmayabiliyor.
Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Kasım 2026'da geçerli olacak primleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi açıkladı.
SBM tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 19 bin 893 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.
PRİMLER NE KADAR OLDU?
Trafik sigortası primlerine yüzde 1 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 59 bin 678 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 946 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.
Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 57 bin 989 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 665 lira oldu.
İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 56 bin 300 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 383 lira oldu.
TAKSİLERİN SİGORTASI YÜKSELDİ
İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 183 bin 837 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 30 bin 640 lira oldu.
Ankara'da bu tutar en yüksek 178 bin 634 lira, en düşük 29 bin 772 lira, İzmir'de en yüksek 173 bin 431 lira, en düşük de 28 bin 905 lira olarak belirlendi.
OTOBÜSLER LİDERLİĞE OYNUYOR
İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 451 bin 644 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 75 bin 274 lira oldu.
CEZA KESİLİP VE TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR
2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor. Trafik kazasına karışması halinde ise poliçe olmadığı için 2 bin 39 lira ceza ve karşı tarafa verilen hasar ödeniyor.
HER AY İÇİN EK YÜZDE 5 ÖDEME ÇIKIYOR
Zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmamak veya yenilememek, gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 oranında sürprim (gecikme zammı) uygulanmasına neden olur. Bu artış oranı maksimum yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.