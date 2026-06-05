5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli temmuz zammı netleşmeye başladı
05.06.2026 10:03
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin gözü 5 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılırken, Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon toplamı kadar zam alıyor. Memur ve emekliler mayıs enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, 2026 yılının ilk yarısını kapsayan 5 aylık dönemin enflasyon farkına odaklandı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşı temmuz zammı şimdiden ne kadar olacak?
5 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, yüz binlerce memur ve memur emeklisinin yanı sıra Bağ-Kur emeklileri tarafından da merakla araştırılıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memur ve emeklileri, 2026 mayıs ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte, bugünden itibaren 2026 temmuz ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli temmuz zammı şimdiden ne kadar? İşte 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1,71 olarak açıklandı.
Buna göre; Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 4,84, şubat ayı için 2,96, mart ayı için 1,94, nisan ayı için 4,18 ve mayıs için 1,71 yani toplamda 16,60 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu.
Böylelikle mayıs ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 5,04 oldu.
SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri mayıs ayı verisinin 1,71 olarak açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon toplamda yüzde 16,60 oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri mayıs ayında yüzde 16,60 zammı şimdiden hak etmiş oldu.
Yapılacak bu zam Temmuz 2026'daki maaşlara yansıyacağı için temmuz ayında açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından 6 ayın toplamı birikimli olarak hesaplanacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2026 yılının ikinci zammını alacak.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı mayıs ayı itibarıyla yüzde 5,04 olarak oluştu.
Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,04 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 12,40 kümülatif zam meydana gelecek.
MAAŞ ZAMLARINDA NET RAKAM TEMMUZ AYINDA BELLİ OLACAK
Net rakam haziran ayına ilişkin enflasyon verileriyle belli olacak.
Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 7 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylelikle memur ve emekliler 2026 yılının ilk yarısı için maaş zamlarını hak etmiş olacak.