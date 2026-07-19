5 milyon emekli bekliyor. 3 bin 552 lira fark Meclis'e geliyor

Teklifle Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek.

Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek.

Alan adı ile internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor.