5 milyon emekli bekliyor. 3 bin 552 lira fark Meclis'e geliyor
19.07.2026 13:19
Meclis'in yeni haftada gündeminde, milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek.
Meclis'te yeni haftada en düşük emekli maaşını artıracak düzenleme ele alınacak.
Salı günü Genel Kurul gündeme gelecek yasa teklifi ile 20 bin lira olan tutar, enflasyon oranında yükseltilirse 23 bin 552 liraya çıkacak.
SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NA YENİ YETKİLER
Teklifle Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek.
Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek.
Alan adı ile internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor.
PTT YENİDEN YAPILANDIRILACAK
30 maddeden oluşan teklifle Türkiye Varlık Fonu bünyesirde bulunan PTT de yeniden yapılandırılacak.
Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler Devlet Personel Havuzu'na gönderilecek.
SOMALİ TEZKERESİ MECLİS'E GELİYOR
Genel Kurul'da Somali tezkeresi de görüşülecek.
Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'de iki yıl daha görevlendirilmesine ilişkin tezkere Genel Kurul'da ele alınacak.
Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.