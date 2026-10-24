5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları
24.10.2026 10:18
Sıfır otomobil almak isteyenler için markalar yeni kampanyalarını duyurdu.
Otomobil satışlarının gerilemesi, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte markalar faizsiz kredi vererek araç satışlarını canlandırmayı hedefliyor.
Otomobil satışlarında karlılık dip seviyelere geriledi. Döviz fiyatlarındaki volatilitenin etkisi de henüz fiyatlara tam olarak yansımadı.
5 MİLYON LİRAYA KADAR KREDİ VERİLİYOR
Markalar 5 milyon liraya kadar kredi veriyor. Kredilerde faiz çoğunlukla yüzde 0 olarak uygulanıyor. Ortalama olarak aylık ödemeler de 33 bin lira civarında gerçekleşiyor.
Alfa Romeo 500 bin liraya kadar kredide 12 ay vade, yüzde 0,99 ve 1,99 oranında faiz imkanıyla kredi sağlıyor.
Audi Q6 e-tron 2 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi, Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron 1 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi fırsatıyla satılıyor.
Togg T10F kredi kampanyasında T10F V2 için 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 166 bin 667 lira aylık ödeme, 800 bin lira kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz, 100 bin lira aylık ödeme, 600 bin lira kredi, 12 ay vade, aylık 50 bin lira ödeme imkanı sunuluyor.
Togg T10X V2 800 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 133 bin 334 lira aylık taksit, 600 bin lira kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz, 75 bin lira aylık taksit, 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 33 bin 334 lira aylık ödeme imkanı sunuluyor.
Togg T10X ve T10F V2 araçlarda geçerli olmak üzere 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranıyla aylık 78 bin 8 lira avantajı da sunuluyor. Bu kampanyadan yararlananlara 3 bin kWh 1 yıllık şarj değerinde Toggen hediye ediliyor.
Suzuki Vitara 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranı, Suzuki S-Cross 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0,99 faizle satılıyor.
Hyundai i20 135 bin liraya varan indirim veya 250 bin liraya 12 ay yüzde 0,99, Hyundai Bayon'da 155 bin liraya varan indirim veya 250 bin liraya kadar 12 ay yüzde 0,99 faiz oranıyla satılıyor.
Mercedes 5 milyon liraya kadar kredi, 36 ay vade, yüzde 3,50 faiz oranıyla satış yapıyor.
Ssangyong Musso Grand 4X4 araçlarda 1.5 milyon liraya kadar 24 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor.
Nissan Qashqai N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Nissan Juke'ta 360 bin lira krediye kadar 6 ay vade, yüzde 0 faizli ticari kredi veriliyor. Nissan X-Trail Mild Hybrid 2025 model araçlarda 2 milyon liraya kadar ticari müşterilere 6 ay vade yüzde 0 faiz uygulanıyor.
Renault Clio Boreal, Megane Sedan'da 200 bin liraya kadar yüzde 0 faizli 6 ay vadeli kredi veriliyor.
Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranı, Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranı, Skoda Enyaq ve Enyaq Coupé 1 milyon liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi imkanı sunuluyor.
Citroën Ami modelinde 250 bin liraya kadar kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor.
Citroën ë-C3 modelinde 200 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz kampanyası bulunuyor.
Citroën C3 Aircross modelinde tüzel müşterilere özel 200 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz kampanyası sunuluyor.
Citroën C5 Aircross modelinde tüzel müşterilere özel 500 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz kampanyası var.
Honda ZR-V e:HEV için 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Honda HR-V e:HEV için 600 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz oranı bulunuyor.
Dacia modellerinde 200 bin lira kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile aylık ödeme 33 bin 333 Türk Lirası oluyor.
Cupra modellerinde 250 bin liraya yüzde 0 faizle 12 ay vadeli kredi veriliyor.
Fiat Grande Panda 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.
JAECOO 7, Evolve 4×2 için ticari müşterilere özel 400 bin lira, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, OMODA 5, Ultima için ticari müşterilere özel 300 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.