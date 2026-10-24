Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları

24.10.2026 10:18

Burak TaşçıEkonomi editörü

Google'da NTV'yi tercih et

Sıfır otomobil almak isteyenler için markalar yeni kampanyalarını duyurdu.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları
Anadolu Ajansı

Otomobil satışlarının gerilemesi, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte markalar faizsiz kredi vererek araç satışlarını canlandırmayı hedefliyor.

 

Otomobil satışlarında karlılık dip seviyelere geriledi. Döviz fiyatlarındaki volatilitenin etkisi de henüz fiyatlara tam olarak yansımadı.

 

5 MİLYON LİRAYA KADAR KREDİ VERİLİYOR

 

Markalar 5 milyon liraya kadar kredi veriyor. Kredilerde faiz çoğunlukla yüzde 0 olarak uygulanıyor. Ortalama olarak aylık ödemeler de 33 bin lira civarında gerçekleşiyor.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 1
NTV

Alfa Romeo 500 bin liraya kadar kredide 12 ay vade, yüzde 0,99 ve 1,99 oranında faiz imkanıyla kredi sağlıyor.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 2
NTV

Audi Q6 e-tron 2 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi, Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron 1 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi fırsatıyla satılıyor.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 3
NTV

Togg T10F kredi kampanyasında T10F V2 için 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 166 bin 667 lira aylık ödeme, 800 bin lira kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz, 100 bin lira aylık ödeme, 600 bin lira kredi, 12 ay vade, aylık 50 bin lira ödeme imkanı sunuluyor.

 

Togg T10X V2 800 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 133 bin 334 lira aylık taksit, 600 bin lira kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz, 75 bin lira aylık taksit, 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 33 bin 334 lira aylık ödeme imkanı sunuluyor.

 

Togg T10X ve T10F V2 araçlarda geçerli olmak üzere 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranıyla aylık 78 bin 8 lira avantajı da sunuluyor. Bu kampanyadan yararlananlara 3 bin kWh 1 yıllık şarj değerinde Toggen hediye ediliyor.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 4
NTV

Suzuki Vitara 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranı, Suzuki S-Cross 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0,99 faizle satılıyor.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 5
NTV

Hyundai i20 135 bin liraya varan indirim veya 250 bin liraya 12 ay yüzde 0,99, Hyundai Bayon'da 155 bin liraya varan indirim veya 250 bin liraya kadar 12 ay yüzde 0,99 faiz oranıyla satılıyor.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 6
NTV

Mercedes 5 milyon liraya kadar kredi, 36 ay vade, yüzde 3,50 faiz oranıyla satış yapıyor.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 7
NTV

Ssangyong Musso Grand 4X4 araçlarda 1.5 milyon liraya kadar 24 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 8
NTV

Nissan Qashqai N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Nissan Juke'ta 360 bin lira krediye kadar 6 ay vade, yüzde 0 faizli ticari kredi veriliyor. Nissan X-Trail Mild Hybrid 2025 model araçlarda 2 milyon liraya kadar ticari müşterilere 6 ay vade yüzde 0 faiz uygulanıyor.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 9
NTV

Renault Clio Boreal, Megane Sedan'da 200 bin liraya kadar yüzde 0 faizli 6 ay vadeli kredi veriliyor.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 10
NTV

Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranı, Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranı, Skoda Enyaq ve Enyaq Coupé 1 milyon liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi imkanı sunuluyor.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 11
NTV

Citroën Ami modelinde 250 bin liraya kadar kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor.
 

Citroën ë-C3 modelinde 200 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz kampanyası bulunuyor.

 

Citroën C3 Aircross modelinde tüzel müşterilere özel 200 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz kampanyası sunuluyor.

 

Citroën C5 Aircross modelinde tüzel müşterilere özel 500 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz kampanyası var.

 

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 12
NTV

Honda ZR-V e:HEV için 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Honda HR-V e:HEV için 600 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz oranı bulunuyor.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 13
NTV

Dacia modellerinde 200 bin lira kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile aylık ödeme 33 bin 333 Türk Lirası oluyor.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 14
NTV

Cupra modellerinde 250 bin liraya yüzde 0 faizle 12 ay vadeli kredi veriliyor.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 15
NTV

Fiat Grande Panda 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 16
NTV

JAECOO 7, Evolve 4×2 için ticari müşterilere özel 400 bin lira, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, OMODA 5, Ultima için ticari müşterilere özel 300 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.

5 milyon lira kredi, 36 ay vade, aylık 33 bin lira ödeme. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları 17
NTV

BYD Tang ticari müşterilere özel 1 milyon liraya varan kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99'dan başlayan faizle satılıyor.