5 saatlik yol 2,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Delice-Çorum kesiminde genel ilerlemenin yüzde 25 olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, “Hattın devamında Havza’ya kadar uzanan güzergahta Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin de ihalesini gerçekleştirdik. Yer tesliminin ardından şantiye kurulumunu yaparak burada da çalışmalara başlayacağız ve hızlı treni Karadeniz’e bir adım daha yaklaştıracağız.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nda devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Kırıkkale-Çorum-Samsun Hattı’nın Ankara merkezli düşünüldüğünde Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçeceğini dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: