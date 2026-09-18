500 binden fazla kişiyi etkiledi. Fon krizi nasıl gelişti, bundan sonra ne olacak?
18.09.2026 08:25
Son Güncelleme: 18.09.2026 08:30
Pusula Portföy'ün fonlarındaki fiyat erimesiyle başlayan süreç 1 trilyon liralık portföye sahip Tera Yatırım'a da sıçradı. 500 binden fazla yatırımcı parasının akıbetini merak ediyor.
Fon piyasalarını sarsan temerrüt ve tasfiye gelişmeleri 500 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiriyor. Yatırımcılar dışında Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler tarafında da kayıplar bulunuyor ve hisse yatırımcıları da bu olumsuzluktan etkileniyor.
17 Eylül 2026 tarihinde Pusula Portföy'le başlayan yatırım fonu sorunları Tera Portföy'e de sıçradı.
Türkiye'de son yıllarda yatırım fonlarına ilişkin ilgi artmaya başlamıştı. Bazı portföy şirketleri 1 trilyon büyüklüğe yaklaşan fonları yönetiyordu. Tera Portföy de bunların başında yer alıyordu.
Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy şirketinin fonlarını tasfiye etme kararı aldı.
SPK, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla yeni önlemler aldı.
Alınan ilke kararları doğrultusunda, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.
BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE NELER OLACAK?
Sermaye Piyasası Kurulu yüzbinlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon tasfiye sürecine ilişkin ayrıntıları tek tek açıkladı.
Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek.
Önce kimin fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Yatırımcıların payları, haciz ve blokeler tek tek kontrol edilecek.
Fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak. Hisselerden mevduata, repodan kredilere kadar hesaplar kontrol edilecek. Bu işlemlerin en geç 10 iş günü içinde tamamlanması bekleniyor.
Tasfiye devam ederken fonun yönetim ücreti ve diğer giderleri fonun içinden karşılanmaya devam edecek.
Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıkları zamanla satacaklar. Elde edilen para da yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak.
17 Eylül saat 13:30’dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak.
Tasfiye sürecinin detayları ilgili fonların KAP sayfalarında yayımlanacak. Yatırımcılar süreci buradan takip edebilecek.
Fonların tasfiyesi için en fazla 3 aylık süre öngörülüyor. SPK gerekli görürse bu süreyi uzatabilecek.
TERA HOLDİNG'E POLİS BASKINI YAPILDI
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım’ın merkezlerinde de arama gerçekleştirildiği bildirildi.
48 KİŞİYE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda alınan yeni kararları açıkladı.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı.
Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Tera Portföy yöneticisi İbrahim Bekci ile Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova ise gözaltına alındı.
Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre ayrıca aralarında Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandığını bildirdi.
SPK'NIN SUÇ DUYURULARI SONRASI TEDBİR
Yurt dışına çıkış yasağı kararlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında gerçekleştirdiği incelemeler ve yaptığı suç duyuruları doğrultusunda alındığı belirtildi.
Söz konusu madde, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri, arz ve talepleri hakkında yanlış veya yanıltıcı izlenim oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen işlemleri kapsıyor.
Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 27 kişi, 4 Mart-12 Haziran 2026 tarihleri arasındaki işlemler nedeniyle ise 12 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat-8 Haziran 2026 tarihleri arasındaki işlemler kapsamında 8 kişi ile işlemleri savcılığın takdirine bırakılan 4 kişi hakkında tedbir uygulandı.
Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle de 1 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
Ayrıca farklı dosyalarda yer alan mükerrer isimler çıkarıldığında tedbir uygulanan toplam 48 farklı kişi bulunduğunu bildirildi.
48 KİŞİLİK LİSTE
Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre yurt dışına çıkış yasağı getirilen isimler şöyle:
Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Büşra Alçelik, Celal Yarız, Emre Tezmen, Enes Furkan Çetinkaya, Enes Yazıcı, Enver Çevik, Erdin Özel, Erkan Kilimci, Feryal Köker, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Haldün Saffet İnal, Halil İbrahim Ege, İbrahim Bekci, İlhan Aygün, İsmail Ege, Kemal Akkaya, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Salih Turhan, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Müjdat Ede, Mustafa Bor, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Bedir Çetinel, Ramazan Erbey, Sabahattin Reha Şen, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serdar Turhan, Serhat Güven, Sezai Bekgöz, Sezer Gümüş, Şerifegül Yıldırım, Uğur Akkafa ve Yunus Emre Yıldırım.
TERA'NIN IŞIKLARI SÖNDÜ
Her sabah tabela ışıkları yanan Tera Tower Maslak'ta bu sabah ışıklar yanmıyordu. Çatı hizasındaki şerit LED aydınlatmanın uzun bir kısmının da bozulduğu görülüyor.
BEŞİKTAŞ TERA'YI FORMADAN ÇIKARDI
Beşiktaş ile Tera Yatırım arasında sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştı. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olan Beşiktaş'ın formalarının sırt kısmında Tera yazıyordu.
Dün Avrupa Ligi'nde Marsilya ile karşılaşan Beşiktaş'ın formalarında sponsor olan Tera'nın ünvanı yer almadı. Tera yazısı yerine futbolcu isimleri konuldu.
"PARA LAZIM OLUNCA EMRE BEY'DEN ALACAĞIM"
Sponsorluk anlaşmasının tanıtımında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’e hitaben "Para lazım olunca gideceğim, alacağım Emre Bey’den” şeklindeki sözleri gündem olmuştu. Tezmen’in ise bu sözlere “Eyvah!” şeklinde karşılık verdiği aktarılmıştı.
BEŞİKTAŞ HİSSESİNDE DURUM NE?
Beşiktaş hissesi 16 Eylül 2026 tarihinde 2,36 liradan kapanış yapmıştı. Dünkü kapanış ise 2,13 lira seviyesinden gerçekleşti. Böylece hissede kayıp bir günde yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. Şirketten sponsorluk anlaşmasının iptal edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.