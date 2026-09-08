NTV

500 liraya uçak bileti kampanyası başladı yurtdışı uçuşlar da dahil

08.09.2026 11:08

Son Güncelleme: 08.09.2026 11:19

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Pegasus, 9 Euro + vergilerde başlayan fiyatlarla yurt dışı uçak bileti satışı yapıyor.

500 liraya uçak bileti kampanyası başladı yurtdışı uçuşlar da dahil
Anadolu Ajansı

Pegasus, 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde alınan biletlerle, 25 Ekim 2026- 27 Mart 2027 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Mobil uygulamaya özel Pegasus BolBollulara 9 Euro + vergilerden (yaklaşık 500 lira) başlayan fiyatlarla satışta sundu.

500 liraya uçak bileti kampanyası başladı yurtdışı uçuşlar da dahil 1
iStockPhoto

250 bin koltuk için geçerli ücretlerle Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 9 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 9 Euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 19 Euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak da mümkün olacak.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR 2
iStockPhoto

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

9 Euro + vergilerle

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Alicante - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Bilbao - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Birmingham - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Bratislava - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Bremen - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Bristol - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Dortmund - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Düsseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Edinburgh - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Gence - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Graz - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Ljubljana - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (LGW) - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (STN) - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Manchester - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Münih - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Podgorica - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Prag - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Sevilla - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Sofya - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Tuzla - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Zagreb - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Ankara - Bakü - Ankara

 

Ankara - Berlin - Ankara

 

Ankara - Düsseldorf - Ankara

 

Ankara - Frankfurt - Ankara

 

Ankara - Hamburg - Ankara

 

Ankara - Kopenhag - Ankara

 

Ankara - Köln - Ankara

 

Ankara - Krakow - Ankara

 

Ankara - Lizbon - Ankara

 

Ankara - Londra (STN) - Ankara

 

Ankara - Podgorica - Ankara

 

Ankara - Stuttgart - Ankara

 

Ankara - Varşova - Ankara

 

Ankara - Viyana – Ankara

 

İzmir - Barcelona - İzmir

 

İzmir - Lizbon - İzmir

 

İzmir - Londra (STN) - İzmir

 

İzmir - Madrid - İzmir

 

İzmir - Podgorica - İzmir

 

İzmir - Üsküp - İzmir

 

İzmir - Varşova - İzmir

 

Antalya - Hurghada - Antalya

 

Antalya - Krakow - Antalya

 

Antalya - Şarm El-Şeyh - Antalya

 

Antalya - Varşova - Antalya

 

Çukurova - Berlin - Çukurova

 

Çukurova - Düsseldorf - Çukurova

 

Çukurova - Köln - Çukurova

 

Çukurova - Londra (STN) - Çukurova

 

Diyarbakır - Köln - Diyarbakır

 

Elazığ - Köln - Elazığ

 

Gaziantep - Köln - Gaziantep

 

Kayseri - Köln – Kayseri

 

İskenderiye (EG) - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Amman - Ankara

 

Amman - Antalya

 

Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Berlin - Gaziantep

 

Beyrut - Antalya

 

Düsseldorf - Gaziantep

 

Düsseldorf - Kayseri

 

Düsseldorf - Samsun

 

Düsseldorf - Trabzon

 

Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Dublin

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Kutaisi

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Stockholm

 

Kahire (SPX) - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Kahire (SPX) - İzmir

 

Kopenhag - Konya

 

Luxor - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Marsa Alam - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Nice - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Paris (CDG) - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Paris (ORY) - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Roma - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Rotterdam - Kayseri

 

Şarm El-Şeyh - Ankara

 

Şarm El-Şeyh - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Şarm El-Şeyh - İzmir

 

Tiflis - Antalya

 

Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen

 

19 Euro + vergilerle 3
Anadolu Ajansı

19 Euro + vergilerle

İstanbul Sabiha Gökçen - Kuveyt - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Abu Dabi - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Helsinki - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Milano - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Barcelona - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Madrid - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Ankara - Bağdat - Ankara

 

Ankara - Erbil - Ankara

 

Antalya - Bakü – Antalya

 

Ankara - Amman

 

Ankara - Şarm El-Şeyh

 

Antalya - Beyrut

 

Antalya - Kişinev

 

Antalya - Tiflis

 

Beyrut - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Dammam (SA) - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Dublin - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Gaziantep - Berlin

 

Gaziantep - Düsseldorf

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Aktau

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Aktöbe

 

İstanbul Sabiha Gökçen - İskenderiye (EG)

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Atyrau

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Cezayir

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire (SPX)

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Kişinev

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Luxor

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Marsa Alam

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Oslo

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Roma

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Şarm El-Şeyh

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Uralsk

 

İzmir - Kahire (SPX)

 

İzmir - Şarm El-Şeyh

 

Kayseri - Düsseldorf

 

Kayseri - Rotterdam

 

Konya - Kopenhag

 

Kutaisi - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Maskat - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Riyad - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Samsun - Düsseldorf

 

Stockholm - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Şarja - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Trabzon – Düsseldorf

 

29 Euro+ vergilerle 4
Anadolu Ajansı

29 Euro+ vergilerle

Aktau - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Amman - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Antalya - Amman

 

Atyrau - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Bahreyn - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Brüksel - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Cezayir - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Beyrut

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Maskat

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Nice

 

İstanbul Sabiha Gökçen – Paris (CDG)

 

İstanbul Sabiha Gökçen – Paris (ORY)

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Şarja

 

Kişinev - Antalya

 

Kişinev - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Uralsk - İstanbul Sabiha Gökçen

33 Euro + vergilerle 5
Anadolu Ajansı

33 Euro + vergilerle

Budapeşte – İstanbul Sabiha Gökçen

39 Euro+ vergilerle 6
Anadolu Ajansı

39 Euro+ vergilerle

İstanbul Sabiha Gökçen - Süleymaniye - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Erbil - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Halep - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Aktöbe - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Doha - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Bağdat

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Bahreyn

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Çimkent

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Dammam (SA)

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Riyad

 

İzmir - Moskova

500 liraya uçak bileti kampanyası başladı yurtdışı uçuşlar da dahil 7
DHA
49 Euro + vergilerle 8
DHA

49 Euro + vergilerle

Antalya - Bişkek – Antalya

 

Almati - Antalya

 

Almati - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Antalya - Çimkent

 

Antalya - Moskova

 

Antalya - Petersburg

 

Bağdat - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Bişkek

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Doha

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Nursultan

 

Moskova - İzmir

59 Euro + vergilerle 9
iStockPhoto

59 Euro + vergilerle

İstanbul Sabiha Gökçen - Oş - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Antalya - Almati

 

Antalya - Nursultan

 

Bişkek - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Çimkent - Antalya

 

Çimkent - İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Almati

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Moskova

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Petersburg

 

Moskova - Antalya

 

Nursultan - İstanbul Sabiha Gökçen

69 Euro + vergilerle 10
iStockPhoto

69 Euro + vergilerle

Kazablanka - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Moskova - İstanbul Sabiha Gökçen

 

Nursultan - Antalya

 

Petersburg - Antalya

 

Petersburg - İstanbul Sabiha Gökçen

 

79 Euro + vergilerle 11
iStockPhoto

79 Euro + vergilerle

İstanbul Sabiha Gökçen - Kazablanka

 

İstanbul Sabiha Gökçen - Amman