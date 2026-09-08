500 liraya uçak bileti kampanyası başladı yurtdışı uçuşlar da dahil
08.09.2026 11:08
Son Güncelleme: 08.09.2026 11:19
Pegasus, 9 Euro + vergilerde başlayan fiyatlarla yurt dışı uçak bileti satışı yapıyor.
Pegasus, 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde alınan biletlerle, 25 Ekim 2026- 27 Mart 2027 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Mobil uygulamaya özel Pegasus BolBollulara 9 Euro + vergilerden (yaklaşık 500 lira) başlayan fiyatlarla satışta sundu.
250 bin koltuk için geçerli ücretlerle Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 9 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 9 Euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 19 Euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak da mümkün olacak.
KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR
9 Euro + vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen - Alicante - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bilbao - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Birmingham - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bratislava - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bremen - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bristol - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Dortmund - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Düsseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Edinburgh - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Gence - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Graz - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Ljubljana - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (LGW) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (STN) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Manchester - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Münih - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Podgorica - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Prag - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Sevilla - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Sofya - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tuzla - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Zagreb - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara - Bakü - Ankara
Ankara - Berlin - Ankara
Ankara - Düsseldorf - Ankara
Ankara - Frankfurt - Ankara
Ankara - Hamburg - Ankara
Ankara - Kopenhag - Ankara
Ankara - Köln - Ankara
Ankara - Krakow - Ankara
Ankara - Lizbon - Ankara
Ankara - Londra (STN) - Ankara
Ankara - Podgorica - Ankara
Ankara - Stuttgart - Ankara
Ankara - Varşova - Ankara
Ankara - Viyana – Ankara
İzmir - Barcelona - İzmir
İzmir - Lizbon - İzmir
İzmir - Londra (STN) - İzmir
İzmir - Madrid - İzmir
İzmir - Podgorica - İzmir
İzmir - Üsküp - İzmir
İzmir - Varşova - İzmir
Antalya - Hurghada - Antalya
Antalya - Krakow - Antalya
Antalya - Şarm El-Şeyh - Antalya
Antalya - Varşova - Antalya
Çukurova - Berlin - Çukurova
Çukurova - Düsseldorf - Çukurova
Çukurova - Köln - Çukurova
Çukurova - Londra (STN) - Çukurova
Diyarbakır - Köln - Diyarbakır
Elazığ - Köln - Elazığ
Gaziantep - Köln - Gaziantep
Kayseri - Köln – Kayseri
İskenderiye (EG) - İstanbul Sabiha Gökçen
Amman - Ankara
Amman - Antalya
Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen
Berlin - Gaziantep
Beyrut - Antalya
Düsseldorf - Gaziantep
Düsseldorf - Kayseri
Düsseldorf - Samsun
Düsseldorf - Trabzon
Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel
İstanbul Sabiha Gökçen - Dublin
İstanbul Sabiha Gökçen - Kutaisi
İstanbul Sabiha Gökçen - Stockholm
Kahire (SPX) - İstanbul Sabiha Gökçen
Kahire (SPX) - İzmir
Kopenhag - Konya
Luxor - İstanbul Sabiha Gökçen
Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen
Marsa Alam - İstanbul Sabiha Gökçen
Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen
Nice - İstanbul Sabiha Gökçen
Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen
Paris (CDG) - İstanbul Sabiha Gökçen
Paris (ORY) - İstanbul Sabiha Gökçen
Roma - İstanbul Sabiha Gökçen
Rotterdam - Kayseri
Şarm El-Şeyh - Ankara
Şarm El-Şeyh - İstanbul Sabiha Gökçen
Şarm El-Şeyh - İzmir
Tiflis - Antalya
Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen
19 Euro + vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen - Kuveyt - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Abu Dabi - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Helsinki - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Milano - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Barcelona - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Madrid - İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara - Bağdat - Ankara
Ankara - Erbil - Ankara
Antalya - Bakü – Antalya
Ankara - Amman
Ankara - Şarm El-Şeyh
Antalya - Beyrut
Antalya - Kişinev
Antalya - Tiflis
Beyrut - İstanbul Sabiha Gökçen
Dammam (SA) - İstanbul Sabiha Gökçen
Dublin - İstanbul Sabiha Gökçen
Gaziantep - Berlin
Gaziantep - Düsseldorf
İstanbul Sabiha Gökçen - Aktau
İstanbul Sabiha Gökçen - Aktöbe
İstanbul Sabiha Gökçen - İskenderiye (EG)
İstanbul Sabiha Gökçen - Atyrau
İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü
İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen - Cezayir
İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan
İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire (SPX)
İstanbul Sabiha Gökçen - Kişinev
İstanbul Sabiha Gökçen - Luxor
İstanbul Sabiha Gökçen - Marsa Alam
İstanbul Sabiha Gökçen - Oslo
İstanbul Sabiha Gökçen - Roma
İstanbul Sabiha Gökçen - Şarm El-Şeyh
İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis
İstanbul Sabiha Gökçen - Uralsk
İzmir - Kahire (SPX)
İzmir - Şarm El-Şeyh
Kayseri - Düsseldorf
Kayseri - Rotterdam
Konya - Kopenhag
Kutaisi - İstanbul Sabiha Gökçen
Maskat - İstanbul Sabiha Gökçen
Riyad - İstanbul Sabiha Gökçen
Samsun - Düsseldorf
Stockholm - İstanbul Sabiha Gökçen
Şarja - İstanbul Sabiha Gökçen
Trabzon – Düsseldorf
29 Euro+ vergilerle
Aktau - İstanbul Sabiha Gökçen
Amman - İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya - Amman
Atyrau - İstanbul Sabiha Gökçen
Bahreyn - İstanbul Sabiha Gökçen
Brüksel - İstanbul Sabiha Gökçen
Cezayir - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam
İstanbul Sabiha Gökçen - Beyrut
İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon
İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya
İstanbul Sabiha Gökçen - Maskat
İstanbul Sabiha Gökçen - Nice
İstanbul Sabiha Gökçen – Paris (CDG)
İstanbul Sabiha Gökçen – Paris (ORY)
İstanbul Sabiha Gökçen - Şarja
Kişinev - Antalya
Kişinev - İstanbul Sabiha Gökçen
Uralsk - İstanbul Sabiha Gökçen
33 Euro + vergilerle
Budapeşte – İstanbul Sabiha Gökçen
39 Euro+ vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen - Süleymaniye - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Erbil - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Halep - İstanbul Sabiha Gökçen
Aktöbe - İstanbul Sabiha Gökçen
Doha - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bağdat
İstanbul Sabiha Gökçen - Bahreyn
İstanbul Sabiha Gökçen - Çimkent
İstanbul Sabiha Gökçen - Dammam (SA)
İstanbul Sabiha Gökçen - Riyad
İzmir - Moskova
49 Euro + vergilerle
Antalya - Bişkek – Antalya
Almati - Antalya
Almati - İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya - Çimkent
Antalya - Moskova
Antalya - Petersburg
Bağdat - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bişkek
İstanbul Sabiha Gökçen - Doha
İstanbul Sabiha Gökçen - Nursultan
Moskova - İzmir
59 Euro + vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen - Oş - İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya - Almati
Antalya - Nursultan
Bişkek - İstanbul Sabiha Gökçen
Çimkent - Antalya
Çimkent - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Almati
İstanbul Sabiha Gökçen - Moskova
İstanbul Sabiha Gökçen - Petersburg
Moskova - Antalya
Nursultan - İstanbul Sabiha Gökçen
69 Euro + vergilerle
Kazablanka - İstanbul Sabiha Gökçen
Moskova - İstanbul Sabiha Gökçen
Nursultan - Antalya
Petersburg - Antalya
Petersburg - İstanbul Sabiha Gökçen
79 Euro + vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen - Kazablanka
İstanbul Sabiha Gökçen - Amman