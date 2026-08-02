5,7 milyar sterlinlik easyJet satışı havacılığı karıştırdı. Dikkat çeken yolcu hamlesi

ABD merkezli özel sermaye grubu Apollo ve özel kredi grubu Castlelake, easyJet için son tekliflerini değerlendiriyor. Havayolu şirketi geçen ay, Castlelake'in hisse başına 6,90 sterlin değerindeki 5,5 milyar sterlinlik teklifine kıyasla , Apollo'nun hisse başına 7,15 sterlin değerindeki 5,7 milyar sterlinlik devralma teklifini tercih ettiğini açıklamıştı.

İngiltere'deki devralma kurallarına göre, Castlelake'in nihai teklifini sunmak için Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar, Apollo'nun ise Cuma gününe kadar süresi var. Apollo'nun geçen ay sürpriz bir şekilde anlaşmaya dahil olmasının ardından Castlelake, seçeneklerini değerlendirdiğini duyurmuştu.

Şirketlerden herhangi biri başarılı olursa, satış süreci gelecek yıla kadar uzayabilir. Satın alındıktan sonra, easyJet'in yeni sahipleri tarafından baştan aşağı yenilenmesi süreci, rakip şirketlere yolcularını cezbetme fırsatı verebilir.