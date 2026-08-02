5,7 milyar sterlinlik easyJet satışı havacılığı karıştırdı. Dikkat çeken yolcu hamlesi
02.08.2026 12:33
Fransız-Hollandalı havayolu grubu Air France-KLM'nin CEO'su, düşük maliyetli easyJet'in satın alınma sürecinde doğan fırsatları değerlendirmeyi hedefliyor.
Air France-KLM, easyJet'in beklenen 5,7 milyar sterlinlik devralınmasından kaynaklanacak karışıklıktan faydalanarak, düşük maliyetli havayoluna yönelen yolcuları geri kazanmayı amaçlıyor.
Financial Times'in haberine göre, easyJet'in hem Air France hem de KLM'den müşteri kaptığı ve bu durumun Fransız-Hollandalı grubu düşük maliyetli havayolu teklifini yeniden düzenlemeye zorladığı belirtildi. Şirketin CEO'su Ben Smith bu durumu doğruladı.
Bu hafta sonu easyJet'ten görüşmelerin aylarca süreceği tahmin edilen bir teklif gelmesi beklenirken, Smith, Air France-KLM'nin yıllar içinde İngiliz havayoluna geçen yolcularını geri kazanma konusunda kararlı.
Şirketin CEO'su, Financial Times'a verdiği demeçte, "Artık rekabet edebilecek ve daha düşük maliyetli bir hizmetimiz olduğundan dolayı easyJet'in uygun fiyatlı hizmetlerinin cazibesi nedeniyle kaybettiğimiz müşterileri geri kazanacağımıza eminim." diye bildirdi.
EasyJet'in, Air France-KLM'nin işlerini zorlaştırdığını belirten Smith, "Çok iyi yönetilen bir havayolu şirketi ve zaman içinde kendilerine özgü bir kemik kitle edinmeyi başardılar ki bu oldukça etkileyici" dedi.
SATIŞ SÜRECİNİN UZAMASI RAKİPLERE FIRSAT VERİYOR
ABD merkezli özel sermaye grubu Apollo ve özel kredi grubu Castlelake, easyJet için son tekliflerini değerlendiriyor. Havayolu şirketi geçen ay, Castlelake'in hisse başına 6,90 sterlin değerindeki 5,5 milyar sterlinlik teklifine kıyasla , Apollo'nun hisse başına 7,15 sterlin değerindeki 5,7 milyar sterlinlik devralma teklifini tercih ettiğini açıklamıştı.
İngiltere'deki devralma kurallarına göre, Castlelake'in nihai teklifini sunmak için Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar, Apollo'nun ise Cuma gününe kadar süresi var. Apollo'nun geçen ay sürpriz bir şekilde anlaşmaya dahil olmasının ardından Castlelake, seçeneklerini değerlendirdiğini duyurmuştu.
Şirketlerden herhangi biri başarılı olursa, satış süreci gelecek yıla kadar uzayabilir. Satın alındıktan sonra, easyJet'in yeni sahipleri tarafından baştan aşağı yenilenmesi süreci, rakip şirketlere yolcularını cezbetme fırsatı verebilir.
DÜŞÜK MALİYETLİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN YÜKSELİŞİ
Başlangıçta "bir çift kot pantolon almak kadar uygun fiyatlı" uçma imkanı sunma hedefiyle düşük maliyetli bir operatör olarak yola çıkan easyJet, son yıllarda daha yüksek maliyetli ana havaalanlarına yöneldi.
Bu durum bilet fiyatlarının artmasına yol açsa da, havayolu şirketini daha yüksek maliyet tabanına sahip geleneksel havayolu şirketleriyle doğrudan rekabete sokuyor.
Smith, easyJet'in Paris Charles de Gaulle gibi önemli havaalanlarında nispeten büyük pozisyonlara sahip olduğunu, buna karşılık Ryanair gibi rakiplerinin ise şehir merkezlerinden daha uzaktaki ikinci sınıf havaalanlarını kullandığını belirtirken, easyJet'in ayrıca hızlı biniş, ön sıra koltuk rezervasyonu, ücretsiz bagaj gibi üst düzey iş sınıfı dostu yenilikçi özellikler de sunduğun ekledi.
Air France-KLM'nin düşük maliyetli havayolu şirketi Transavia'nın, Hizmet yelpazesinin büyük bir bölümünü easyJet'in yapabildiklerini örnek alarak şekillendirdiğini belirten Smith'in havayolu grubu, “Flying Blue” sadakat programını Transavia'ya da genişletti ve Paris'in düşük maliyetli Orly havaalanından yeni seferler başlattı.