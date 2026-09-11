58 yıllık şirket iflastan kurtuldu
11.09.2026 13:21
Türkiye'de uzun yıllardır meyve suyu üretimi yapan şirket ve yöneticileri konkordato taleplerinden feragat ettiler.
58 yıllık meyve suyu şirketi Aroma, konkordato sürecinden çıktı. Şirkete verilen bir yıllık konkordato mühleti geçtiğimiz Mart ayında sona ermişti. Konkordato sürecini başarıyla geçiren şirket iflastan kurtuldu ve şirketin sahipleriyle birlikte konkordatodan çıkarak finansal darboğazdan çıkmış oldu.
Bursa 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı, Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk, Uğur Duruk ve Aroma Bursa Meyve Suları hakkındaki mahkemede görülen davaya ilişkin karar verdi.
Mahkeme, davacıların konkordato taleplerinin feragatları nedeniyle ayrı ayrı reddine, kesin konkordato mühletinin sonuçlarının kendiliğinden sona ermesi ve tedbirlerin kaldırılmasına, konkordato komiserlerinin görevlerinin sonlandırılmasına karar verdi.
Bundan sonraki süreçte şirketten ve yöneticilerinden alacaklı olanlar, alacakları için icra takibi başlatma, duran takipleri devam ettirme gibi yöntemleri kullanabilecek.