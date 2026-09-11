58 yıllık şirket iflastan kurtuldu

Mahkeme, davacıların konkordato taleplerinin feragatları nedeniyle ayrı ayrı reddine, kesin konkordato mühletinin sonuçlarının kendiliğinden sona ermesi ve tedbirlerin kaldırılmasına, konkordato komiserlerinin görevlerinin sonlandırılmasına karar verdi.

Bundan sonraki süreçte şirketten ve yöneticilerinden alacaklı olanlar, alacakları için icra takibi başlatma, duran takipleri devam ettirme gibi yöntemleri kullanabilecek.