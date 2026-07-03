6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından merakla sorgulanmaya başladı. Yılın ikinci yarısında cüzdanlara yansıyacak olan temmuz ayı zam oranlarını belirleyecek en kritik veri olan Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından resmen ilan edildi. Bu veriyle birlikte, 2026 yılının ilk 6 ayına ait kümülatif enflasyon tablosu ve memur ve emeklilerin alacağı zam oranı netleşti. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşı zammı temmuz ayında ne kadar olacak?