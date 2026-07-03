6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
03.07.2026 10:03
Son Güncelleme: 03.07.2026 10:11
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin gözü 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılırken, Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon toplamı kadar zam almaya hak kazanıyor. Memur ve emekliler haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, 2026 yılının ilk yarısını kapsayan 6 aylık dönemin zam oranlarına odaklandı. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
6 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından merakla sorgulanmaya başladı. Yılın ikinci yarısında cüzdanlara yansıyacak olan temmuz ayı zam oranlarını belirleyecek en kritik veri olan Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından resmen ilan edildi. Bu veriyle birlikte, 2026 yılının ilk 6 ayına ait kümülatif enflasyon tablosu ve memur ve emeklilerin alacağı zam oranı netleşti. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşı zammı temmuz ayında ne kadar olacak?
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99 olarak açıklandı.
Buna göre; Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 4,84, şubat ayı için 2,96, mart ayı için 1,94, nisan ayı için 4,18, mayıs için 1,71 ve haziran ayı için 0,99 yani toplamda 17,76 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu.
Böylelikle haziran ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 6,09 oldu.
2026 SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri haziran ayı verisinin 0,99 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 17,76 oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri haziran ayında yüzde 17,76 zammı hak etmiş oldu.
Yapılacak bu zam Temmuz 2026'daki maaşlara yansıyacağı için 6 ayın toplamı birikimli olarak hesaplanacak. Böylelikle emekliler temmuz ayı maaş döneminde zamlı maaşlarına kavuşacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2026 yılının ikinci zammını alacak.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı haziran ayı itibarıyla yüzde 6,09 olarak oluştu.
Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 6,09 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 13,52 kümülatif zam meydana gelecek.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 15 Temmuz'da yüzde 7 de toplu sözleşme zammı ile birlikte toplamda yüzde 13,52 zam uygulanacak. Böylelikle memur ve emekliler 2026 yılının ilk yarısı için maaş zamlarını hak etmiş olacak.