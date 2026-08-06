6 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Bu gece yarısı gece yarısı hesaplara para yatacak
06.08.2026 12:00
En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya çıkmasıyla birlikte fark ödemelerinin yapılmasına saatler kaldı.
Milyonlarca emekli en düşük emekli maaşı fark ödemesinin hesaplara geçmesini bekliyor. 20 bin liradan 23 bin 522 liraya yükselen en düşük emekli maaşı toplamda 6 milyona yakın emekliyi ilgilendiriyor.
Emekli maaş farkları sadece en düşük emekli maaşı alanları değil, maaşları 20 bin lirayla 23 bin 552 lira arasında olanları da ilgilendiriyor ve bu emeklilere de eksik tutar kadar fark ödemesi yapılacak.
ÖDEMELER BU GECE YARISI HESAPLARA GEÇECEK
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre, en düşük emekli maaşı fark ödemeleri bu gece yarısı (7 Ağustos 2026) hesaplara geçecek ve emekliler farklarını çekebilecek.