61 yıllık şirket iflas etti
21.08.2026 08:33
Bursa'da faaliyet gösteren 1965 yılında kurulan BBX Baby Kids Tekstil'in iflasına karar verildi.
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1965 yılında Bursa'da kurulan ve iki fabrikaya sahip olan BBX Baby Kids Tekstil'e 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmişti. Mahkeme, şirketin borca batık durumda olmasından dolayı iflasına karar verdi.
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24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU
24 ülkeye ihracat yapan şirketin zor duruma düşmesinden dolayı, geçici konkordato mühleti tanınmıştı. Ancak şirketin konkordatoyla kurtulamayacak durumda olmasından dolayı Bursa 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi 19 Ağustos 2026 tarihinde iflası açıkladı.