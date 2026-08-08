7 saat süren yol 1 saat 45 dakikaya düşecek
08.08.2026 12:47
Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Projesi'nde ilerleme yüzde 50'yi geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut konvansiyonel demiryolu ile 7 saat süren Ankara-Kayseri yolculuğunun 1 saat 45 dakikaya düşeceğini söyledi.
Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Projesi'nde çalışmalar sürüyor.
Proje ile 142 kilometrelik çift hat ile yük ve yolcu taşıması yapılması hedefleniyor.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre şekilde çalışması planlanan Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda beş istasyon yer alacak.
PROJENİN YARISI TAMAMLANDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek projeye ilişkin son bilgileri paylaştı.
Bakan Uraloğlu projenin yüzde 53'lük kesiminin tamamlandığını belirterek, hattın 2028'in ikinci yarısında açılmasının hedeflendiğini anlattı.
SAATTE 250 KİLOMETRE HIZLA GİDECEK
Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere beş istasyondan oluşacak hat üzerindeki hızlı trenler saatte 250 kilometre hıza ulaşacak.
Proje kapsamında 22 tünel ve 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 demiryolu köprüsü de inşa edilecek.
ESKİ HATLA 7 SAAT SÜREN YOL 1 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK
Bakan Uraloğlu, Kayseri'yi yüksek hızlı trenle buluşturacak projenin ulaşım sürelerini kısaltacağını anlattı.
Projenin Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını anlatan Uraloğlu, "İşletmemizin hizmete açılmasıyla mevcut konvansiyonel demiryolu ile olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz." dedi.
Bakan Uraloğlu, İstanbul'a ulaşımın ise 5 saate düşeceğini ifade etti.