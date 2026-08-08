7 saat süren yol 1 saat 45 dakikaya düşecek

Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere beş istasyondan oluşacak hat üzerindeki hızlı trenler saatte 250 kilometre hıza ulaşacak.

Proje kapsamında 22 tünel ve 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 demiryolu köprüsü de inşa edilecek.