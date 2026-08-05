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700 bin liradan başlıyor. TOKİ'den yüzde 10 peşinatlı ev ve iş yeri satışı

05.08.2026 11:51

Son Güncelleme: 05.08.2026 11:51

Burak Taşçı

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenlere 120 ay vadeli, yüzde 10 peşinatlı satışlara başlıyor.

700 bin liradan başlıyor. TOKİ'den yüzde 10 peşinatlı ev ve iş yeri satışı
Resmi Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 İlde 540 gayrimenkulü 19 - 20 Ağustos 2026 tarihlerinde 'açık artırma' yöntemiyle satacak. Fiyatlar 700 bin lira seviyesinden başlıyor.

41 İLDE 235 KONUT SATILACAK 1
Resmi Kurum

41 İLDE 235 KONUT SATILACAK

Alıcılar; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli ve Van illerinde satışa sunulacak 235 konuta, %25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek.

30 İLDE 305 İŞ YERİ SATILACAK 2
Resmi Kurum

30 İLDE 305 İŞ YERİ SATILACAK

Ayrıca; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak 305 iş yeri ise yüzde 10 peşin 96 ay, yüzde 10 peşin 120 ay ve yüzde 30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.

700 bin liradan başlıyor. TOKİ'den yüzde 10 peşinatlı ev ve iş yeri satışı 3
Resmi Kurum

Açık artırma toplantısı, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da (1-235 Lotlar arası) ve 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 10.30'da (236-540 Lotlar arası) toplam 2 milyar 987 milyon 601 bin lira muhammen bedelle yapılacak.

700 bin liradan başlıyor. TOKİ'den yüzde 10 peşinatlı ev ve iş yeri satışı 4
Resmi Kurum

Açık artırma, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri (Anadolu Bulvarı Yenimahalle / ANKARA) ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda (Halkalı / İSTANBUL) gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek. İnternet katılımı için kayıtlar 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.30'da sona erecek.

700 bin liradan başlıyor. TOKİ'den yüzde 10 peşinatlı ev ve iş yeri satışı 5
Resmi Kurum

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.