700 milyon eurodan fazla zarar yazdı, otomobil devine ağır darbe

Otomobil devi yaptığı açıklamada, "Çin pazarı ve Çin'deki müşteriler Mercedes-Benz için stratejik açıdan büyük önem taşımaya devam etmektedir." diye bildirdi.

Açıklamada ayrıca, "Yoğun rekabet, düşük talep ve portföy genelindeki model değişikliği satışları etkilemeye devam etti" diye belirtildi.

Mercedes-Benz'in Çin'deki araç teslimatları, geçen yıl 2016'dan bu yana en düşük seviyesindeyken, şirketin açıklamasına göre bu çeyrekte yüzde otuz oranında daha düşüş yaşadı.