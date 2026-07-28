700 milyon eurodan fazla zarar yazdı, otomobil devine ağır darbe
28.07.2026 12:35
Mercedes-Benz, Çin pazarında yaşadığı sorunlar nedeniyle 700 milyon euronun üzerinde zarara uğradı.
Almanya'nın önde gelen otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'deki yoğun rekabet nedeniyle 700 milyon eurodan fazla zarar yazması sonucu otomobil iş kolundaki kârının düştüğünü bildirdi.
Mercedes, ticari araçlar ve finansal hizmetler iş kollarının katkısıyla çeyrekteki toplam net kârının yüzde 13,5 artarak 1,09 milyar euroya (1,24 milyar dolar) ulaşmasına rağmen, Çin'deki rekabetin etkisiyle ana otomobil bölümündeki temel kazançların yüzde 26 azalarak 909 milyon euroya gerilediğini açıkladı.
Bu tutarın Mercedes'in Çin'deki yatırımlarındaki 704 milyon euroluk nakit dışı değer düşüşünü içermemesi, şirketin dünyanın en büyük otomobil pazarında uzun vadeli sorunlar yaşayacağını gösteriyor.
Değer düşürme işlemi de dahil edildiğinde, Mercedes-Benz'in otomobil iş kolundaki kârı neredeyse yüzde 94 oranında düştü.
Otomobil devi yaptığı açıklamada, "Çin pazarı ve Çin'deki müşteriler Mercedes-Benz için stratejik açıdan büyük önem taşımaya devam etmektedir." diye bildirdi.
Açıklamada ayrıca, "Yoğun rekabet, düşük talep ve portföy genelindeki model değişikliği satışları etkilemeye devam etti" diye belirtildi.
Mercedes-Benz'in Çin'deki araç teslimatları, geçen yıl 2016'dan bu yana en düşük seviyesindeyken, şirketin açıklamasına göre bu çeyrekte yüzde otuz oranında daha düşüş yaşadı.
Otomobil üreticisi, Çin'deki zayıflığı gerekçe göstererek, yıl sonu satışlarının 2025 senesindeki 132,2 milyar euro seviyesine kıyasla yüzde 7,5 oranında azalacağını tahmin ettiğini, önceki tahmininde ise satış büyümesinde kabaca bir değişiklik öngörülmediğini belirtti.