78 yıllık model yeniden üretilecek, 1 milyon liraya satılacak
12.10.2026 09:37
1948 yılında yumurta dahi kırmayan süspansiyonuyla efsaneleşen 2CV, Citroen'in elektrikli dönüşüm vizyonuyla 2028 stratejisine liderlik edecek.
Citroen, elektrikli çağ için 2CV modelini yeniden hayata döndürüyor.
Fransız otomobil üreticisi Citroen, zorlu bir pazarda elektrikli otomobil satışlarını artırmak amacıyla 2CV markasını yeniden piyasaya sürdü.
Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeni model, şirketin en ünlü tasarımlarından birini anımsatan retro tarzıyla küçük bir şehir otomobili.
Citroen'in geleceğe yönelik vizyonunu göstermeyi amaçlayan bir "konsept otomobil" olarak tasarlanan bu araç, henüz satışa hazır değil ancak 2028 yılına kadar bir versiyonunun showroomlarda yer alması planlanıyor.
Çinli üreticilerden gelen artan rekabetle karşı karşıya kalan Citroen ve diğer Avrupalı markalar, modern otomobiller satmanın bir yolu olarak miraslarını kullanıyorlar.
ÇİFTÇİLERİN FAVORİSİ
Citroen CEO'su Xavier Chardon, yeni otomobili "yarının ulaşım zorluklarına modern, zekice ve ferahlatıcı bir yanıt" olarak tanımladı.
Orijinal Citroen 2CV, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımından kurtulmaya çalıştığı 1948 yılında piyasaya sürüldü. Fransız çiftçileri ve kırsal kesimdekiler için ucuz ve sağlam bir ulaşım aracı olarak tasarlandı.
Arabanın yüksek tekerlek kemerleri ve yumuşak süspansiyonu vardı; bu sayede, efsaneye göre, sürülmüş bir tarladan veya bozuk yollardan geçerken bir tepsi ördek yumurtasını bile kırmadan ilerleyebiliyordu.
Yüksek tavanı sayesinde sürücüler direksiyon başında şapka takabiliyordu. Kullanımı kolay ve tamiri basitti.
Bu otomobil o kadar popülerdi ki, 40 yıldan fazla süreyle üretimi devam etti. Zamanla, kırsal kesim için kullanışlı bir araç olmaktan çıkıp, kült bir klasiğe ve hippilerin ve karşı kültürcülerin gözdesi haline geldi.
Şimdi ise Citroen, bu mirastan yararlanarak yaklaşık 13 bin sterline (yaklaşık 850 bin lira) satılması beklenen elektrikli, küçük bir şehir otomobili piyasaya sürmeyi hedefliyor.
Yeni 2CV'nin görünümü, Citroen tasarımını geliştirdikçe muhtemelen değişecek. Ancak mevcut haliyle, ünlü selefiyle birçok tasarım özelliğini paylaşıyor.
Yüksek, genişleyen tekerlek kemerleri, uzun, kavisli tavan ve göz benzeri farlar, orijinal "deux chevaux" veya "iki at"ı hatırlatıyor.
Citroen, yeni bir otomobil satmak için eski bir otomobilin anılarını kullanarak, bilindik bir yolu izliyor.
VW, 1990'ların sonlarında Beetle modelini geri getirmesiyle tanınıyor, ancak bu girişim sınırlı bir başarı elde etti.
BMW'nin Mini modelleri her zaman İngiliz asıllı orijinal modellere gönderme yapan bir tasarıma sahip olmuştur. Fiat ise son yirmi yıldır retro tarzda bir Fiat 500 satıyor.
RETRO-NOSTALJİ
Ancak otomobil üreticilerinin şüpheci tüketicilere elektrikli otomobil satmanın yollarını aramasıyla birlikte, retro-nostalji trendi son zamanlarda hız kazandı.
Citroen'in Fransız rakibi Renault, bu alanda öncülük etti. Her şey, bir zamanlar Fransız sokaklarında sıkça görülen orijinal Renault 5'in kendine özgü köşeli tasarımını görsel olarak yansıtan Renault 5 E-Tech ile başladı. O zamandan beri Renault 4 ve Twingo markalarını da yeniden canlandırdı.
VW, klasik T2 Transporter'ı anımsatan kendine özgü ID-Buzz minibüsüne sahipken, Ford ise yaygın olarak Fiesta olarak adlandırılması beklenen yeni bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor.
Autocar dergisinin kıdemli editörü Rachel Burgess, bunun son derece mantıklı bir strateji olduğunu düşünüyor.
Burgess "Bu, tamamen yeni otomobil markalarından mükemmel bir farklılaştırıcı unsur. Daha yaşlı bir kitle orijinal modelleri hatırlayabilir ve onlara karşı sıcak duygular besleyebilir, daha genç bir kitle ise retro yönünü çekici bulabilir." dedi.
Avrupa üreticilerinin Çin markalarından gelen artan rekabetle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, otomobilleri daha çekici hale getirmenin yeni yollarını bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi.