78 yıllık model yeniden üretilecek, 1 milyon liraya satılacak

Citroen , elektrikli çağ için 2CV modelini yeniden hayata döndürüyor.

Fransız otomobil üreticisi Citroen, zorlu bir pazarda elektrikli otomobil satışlarını artırmak amacıyla 2CV markasını yeniden piyasaya sürdü.

Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeni model, şirketin en ünlü tasarımlarından birini anımsatan retro tarzıyla küçük bir şehir otomobili.

Citroen'in geleceğe yönelik vizyonunu göstermeyi amaçlayan bir "konsept otomobil" olarak tasarlanan bu araç, henüz satışa hazır değil ancak 2028 yılına kadar bir versiyonunun showroomlarda yer alması planlanıyor.

Çinli üreticilerden gelen artan rekabetle karşı karşıya kalan Citroen ve diğer Avrupalı ​​markalar, modern otomobiller satmanın bir yolu olarak miraslarını kullanıyorlar.