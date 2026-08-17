84 yıllık holdingin konkordatosu uzatıldı

İsfendiyar Zülfikari, Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Berke Elektrik Üretim A.Ş., Tesla Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding A.Ş., Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat ve Depoculuk A.Ş. hakkındaki konkordato süresinin 13 Nisan 2027 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Bu süreç içinde şirketin borç ödemeleri, alacaklıları beklerken, çekleri de yazılmayacak.