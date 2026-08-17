84 yıllık holdingin konkordatosu uzatıldı
17.08.2026 08:29
Son Güncelleme: 17.08.2026 08:37
İstanbul 19'ncu Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, enerji, elektrik üretim, kimya, petrol sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ve bağlı olduğu holding için konkordato süresini uzattı.
İflastan önce son çıkış olarak değerlendirilen konkordato müessesine başvuran şirketler uygun görülürse konkordato süreci devam ettiriliyor.
1942 yılında kimya sektörüyle ticaret hayatına atılan Zülfikarlar Holding'e bağlı şirketler için İstanbul 19'ncu Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı konkordato süresini uzattı.
İsfendiyar Zülfikari, Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Berke Elektrik Üretim A.Ş., Tesla Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding A.Ş., Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat ve Depoculuk A.Ş. hakkındaki konkordato süresinin 13 Nisan 2027 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.
Bu süreç içinde şirketin borç ödemeleri, alacaklıları beklerken, çekleri de yazılmayacak.