ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 ABD eylül ayı TÜFE verileri
14.10.2026 09:48
ABD Eylül 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için kritik gün geldi. Açıklanacak TÜFE verileri, FED'in önümüzdeki faiz politikası adımlarına ve küresel varlık fiyatlamalarına yön verecek.
Eylül ayı ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. Yatırımcılar ve finans piyasalarının yakından takip ettiği ABD TÜFE verileri öncesinde, analistlerin beklentileri merak ediliyor. Eylül ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Eylül ayı ABD enflasyon verileri için tarih belli oldu.
Buna göre; Eylül ayı ABD enflasyon verileri 14 Ekim Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.
BEKLENTİ NE YÖNDE?
ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonra uygulayacağı politikalara ilişkin ipucu vermesi bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinden dolayı ülkede enflasyonun hızlanması bekleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit bırakması öngörülüyor. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerginlikler de küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor.