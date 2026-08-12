ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Küresel piyasaların gözü ABD enflasyonunda
12.08.2026 11:35
Son Güncelleme: 12.08.2026 11:55
Küresel piyasaların ve yatırımcıların haftalardır kilitlendiği ABD Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için beklenen gün geldi.
ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği ABD enflasyon verileriyle birlikte, ABD ekonomisindeki son durum belli olacak. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
BEKLENTİ NE YÖNDE?
Ülkede haziran ayında yavaşlama eğilimine giren enflasyonun temmuz ayında da hız kesmeye devam etmesi bekleniyor. Analistler, piyasalarda ABD'de temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,4, aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.
Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyleyerek verinin ardından piyasalarda sektör ve hisse bazlı oynaklıkların oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.
ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği ABD enflasyon verileriyle birlikte, ABD ekonomisindeki son durum belli olacak. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?