ABD Hazine Bakanından G20 ülkelerine çağrı: "Çin'e daha fazla ticaret engeli uygulanmalı"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Pazar günü yaptığı açıklamada, küresel dengesizlikleri azaltmak ve Pekin'i ekonomisini ihracattan uzaklaştırıp iç tüketime doğru yeniden dengelemeye zorlamak için G20 üyelerini Çin ile ticaret koşullarını yeniden gözden geçirmeye teşvik edeceğini söyledi.

G20 maliye liderleri toplantısı öncesinde verdiği bir röportajda, ABD'nin Çin ile doğrudan ticaret pozisyonunun hızla iyileşmesine rağmen, Çin'den gelen mevcut ihracat akışının sürdürülebilir olmadığını söyleyen Bessent, "Dünya, 1,2 trilyon dolarlık ticaret fazlasına sahip bir Çin'i kaldıramaz, Çin'de ekonomi oldukça zayıf ve ihracat yoluyla bu durumdan kurtulmaya çalışıyorlar; ekonomilerini yeniden dengelemeleri gerekiyor." dedi.

Bessent'in Çin'e karşı koordineli bir ticari tepki oluşturma çabası, yasal aksiliklerin ABD'yi Çin'den ithalatı önemli ölçüde azaltan ancak özellikle Avrupa ve Latin Amerika'ya olmak üzere Çin ithalatının artmasına yol açan gümrük tarifesi politikasını yeniden yapılandırmaya zorladığı bir dönemde geliyor.

ABD, yüksek gümrük vergileri ve otomobiller de dahil olmak üzere bazı ürünlere yönelik açık yasaklarla ekonomisini birçok Çin malından izole etti. Bessent, geçen yıl diğer sanayi ekonomilerine Çin ithalatındaki artıştan kaynaklanacak baskılarla karşılaşacaklarını söylediğini ve şimdi çok sert seçimlerle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Bessent'e göre, Çin'i ihracattan uzaklaştırıp kronik olarak zayıf olan iç talebini güçlendirmeye teşvik etmek diğer ülkelerin sorumluluğunda olacak.

Hazine Bakanı, "Dünyanın geri kalanının Çin ile olan ticaret koşullarını gözden geçirmesi gerekecek" dedi.