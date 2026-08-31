ABD Hazine Bakanından G20 ülkelerine çağrı: "Çin'e daha fazla ticaret engeli uygulanmalı"
31.08.2026 09:16
Çin'in devasa ticaret fazlasının sürdürülemez olduğunu belirten ABD Hazine Bakanı Scoot Bessent, iki ülke arasındaki sınırlı gümrük vergisi indirim görüşmelerinin devam edeceğini açıkladı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Pazar günü yaptığı açıklamada, küresel dengesizlikleri azaltmak ve Pekin'i ekonomisini ihracattan uzaklaştırıp iç tüketime doğru yeniden dengelemeye zorlamak için G20 üyelerini Çin ile ticaret koşullarını yeniden gözden geçirmeye teşvik edeceğini söyledi.
G20 maliye liderleri toplantısı öncesinde verdiği bir röportajda, ABD'nin Çin ile doğrudan ticaret pozisyonunun hızla iyileşmesine rağmen, Çin'den gelen mevcut ihracat akışının sürdürülebilir olmadığını söyleyen Bessent, "Dünya, 1,2 trilyon dolarlık ticaret fazlasına sahip bir Çin'i kaldıramaz, Çin'de ekonomi oldukça zayıf ve ihracat yoluyla bu durumdan kurtulmaya çalışıyorlar; ekonomilerini yeniden dengelemeleri gerekiyor." dedi.
Bessent'in Çin'e karşı koordineli bir ticari tepki oluşturma çabası, yasal aksiliklerin ABD'yi Çin'den ithalatı önemli ölçüde azaltan ancak özellikle Avrupa ve Latin Amerika'ya olmak üzere Çin ithalatının artmasına yol açan gümrük tarifesi politikasını yeniden yapılandırmaya zorladığı bir dönemde geliyor.
ABD, yüksek gümrük vergileri ve otomobiller de dahil olmak üzere bazı ürünlere yönelik açık yasaklarla ekonomisini birçok Çin malından izole etti. Bessent, geçen yıl diğer sanayi ekonomilerine Çin ithalatındaki artıştan kaynaklanacak baskılarla karşılaşacaklarını söylediğini ve şimdi çok sert seçimlerle karşı karşıya olduklarını belirtti.
Bessent'e göre, Çin'i ihracattan uzaklaştırıp kronik olarak zayıf olan iç talebini güçlendirmeye teşvik etmek diğer ülkelerin sorumluluğunda olacak.
Hazine Bakanı, "Dünyanın geri kalanının Çin ile olan ticaret koşullarını gözden geçirmesi gerekecek" dedi.
G20 BİLDİRİSİ İÇİN BASKILAR ARTIYOR
ABD, ticaret ve cari hesap dengesizliklerini azaltmaya yönelik G20 ortak bildirisi için baskı yapıyor. Bu çabaya ilişkin görüşü hakkında Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden herhangi bir yorum alınamadı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025'te göreve dönmesinden bu yana uygulanan gümrük vergileri, ABD Sayım Bürosu verilerine göre, 2026 yılının ilk altı ayında ABD'nin Çin ile olan ticaret açığını 2025 yılının aynı dönemine göre üçte bir oranında azaltarak 73,9 milyar dolara düşürmeye yardımcı oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde, ithalatçıların beklenen gümrük vergilerinden kaçınmaya çalışması nedeniyle Çin'den yapılan ithalatta bir miktar hızlanma yaşanmıştı.
Bazı ekonomistler ve Avrupalı liderler Çin yuanını güçlendirmek için koordineli bir çaba çağrısında bulunsa da, Bessent böyle bir hamlenin etkinliğini sorguladı. Uluslararası Para Fonu, yuanın yüzde 21'e kadar düşük değerde olduğunu değerlendiriyor.
Dolara karşı para birimlerini güçlendirmeyi amaçlayan 1985 tarihli anlaşma olan Plaza Anlaşması'nın yeni bir türevinin dengesizlikleri azaltmanın cevabı olduğu yönündeki önerilerin yanıltıcı olduğunu söyleyen yetkili, bunun gerçek ticaret sorununu ele almaktan kaçınmanın kolay bir yolu olduğunu, asıl sorunun ise aşırı Çin sanayi sübvansiyonları ve zayıf iç talep olduğunu belirtti.
BİR SONRAKİ ABD-ÇİN ZİRVESİ
Bessent, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında Eylül ayı sonlarında yapılması planlanan Beyaz Saray görüşmesi öncesinde Çinli mevkidaşı Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile şahsen görüşüp görüşmeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi.
ABD Hazine Bakanının belirttiğine göre, zirve öncesinde ABD ve Çinli yetkililer, stratejik olmayan mallara yönelik olası gümrük vergisi indirimleri ve güçlü yapay zeka modellerinin devlet dışı aktörlerin eline geçmesini engellemeyi amaçlayan yapay zeka koruma önlemleri konusunda diyalogları ilerletecekler.
"Sanırım her iki tarafta da yaklaşık 30 milyar dolarlık stratejik olmayan, kritik olmayan mal var ve bunların gümrük vergilerini kaldırabiliriz." dedi Bessent.
Eylül ayındaki zirve, ABD Yüksek Mahkemesi'nin acil durum yasası kapsamında uygulanan ve Çin ithalatına uygulanan yüzde 20'lik vergi de dahil olmak üzere geniş kapsamlı gümrük vergilerini iptal etmesinin ardından ABD'nin Trump'ın gümrük vergilerini yeniden yapılandırmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Trump yönetimi Temmuz ayında zorunlu çalışma karşıtı bir ticaret soruşturması kapsamında Çin ithalatına yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulamıştı. Ayrı bir soruşturma kapsamında aşırı sanayi kapasitesiyle ilgili olarak daha fazla gümrük vergisi eklemeye hazırlanıyor.
ABD Hazine Bakanı ayrıca, Asheville'deki G20 konferansı sırasında Çin Halk Bankası Başkanı Pan Gongsheng ile ikili bir görüşme yapmayı planladığını söyledi, ancak ayrıntılar hakkında konuşmaktan kaçındı.