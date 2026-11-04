ABD seçimlerinin ardından piyasalar hareketlendi: Petrol çakıldı, altın yükseldi

ABD seçimlerinin ardından doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesi, altın fiyatlarına destek verdi.

Spot altının ons fiyatı yüzde 2,72 artışla 4 bin 36,49 dolara yükseldi. Gram altın yüzde 2,95 değer kazanarak 6 bin 489,80 liraya yükseldi. Aynı verilere göre çeyrek altın 10 bin 382,03 liradan alınırken 10 bin 610,82 liradan satıldı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 42 bin 313,50 lira oldu.

Doların zayıflaması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirirken, ABD'nin ekonomi ve dış politikasına ilişkin belirsizlikler de güvenli liman talebini destekledi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi gün içinde yüzde 4,89 seviyesine kadar geriledikten sonra yüzde 4,95 civarında işlem gördü.

Tahvil getirilerindeki düşüş, faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini artıran unsurlar arasında yer aldı.