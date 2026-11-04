ABD seçimlerinin ardından piyasalar hareketlendi: Petrol çakıldı, altın yükseldi
04.11.2026 20:47
ABD'de ara seçimlerin Demokratların zaferinin küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı. Brent petrol yaklaşık yüzde 9 değer kaybederek 95 doların altına geriledi. Altında ise yükseliş var.
ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerin ardından küresel finans piyasalarında sert fiyat hareketleri yaşandı. Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu elde etmesi, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin kalan bölümüne ilişkin siyasi beklentileri değiştirirken, borsalarda yükseliş, petrol fiyatlarında ise sert düşüş görüldü.
Seçim sonuçlarının Washington'daki siyasi belirsizliği azaltması ve Trump yönetiminin politikalarının Kongre'de daha güçlü bir denetimle karşılaşacağı beklentisi, küresel hisse senedi piyasalarını destekledi. ABD ve Avrupa borsalarında alışlar hız kazanırken, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altına yönelmesi de değerli metalin fiyatını yukarı taşıdı.
Piyasalardaki en dikkat çekici gelişme ise petrol fiyatlarında yaşandı. ABD'nin İran'a karşı sürdürdüğü savaşın geleceğine ilişkin beklentiler ve Washington'ın diplomatik girişimlerine yönelik değerlendirmeler, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.
PETROL FİYATLARI ÇAKILDI
Uluslararası vadeli piyasalarda Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, 4 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.53 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 9 düşerek 94,28 dolara geriledi.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı da yüzde 7,95 değer kaybıyla 88,45 dolara indi.
Petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD'de Demokratların Kongre'nin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Trump yönetiminin İran savaşına ilişkin izleyeceği politikaya yönelik beklentiler etkili oldu.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de seçim yenilgisinin nedenleri arasında İran savaşını gösterdi. Vance, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçilerin seçmen desteğindeki kaybını savaşa bağlayarak, "Kaybetmemizin nedeni savaş." ifadelerini kullandı.
Demokratların Kongre'deki çoğunluğunun Trump'ın iç ve dış politika gündemini hayata geçirmesini zorlaştırabileceği değerlendirilirken, yatırımcılar İran ile devam eden diplomatik temasların savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine odaklandı.
Bununla birlikte, İran ve Ukrayna'daki savaşların enerji arzını yeniden sekteye uğratma ihtimali, petrol piyasaları açısından önemli bir risk olmayı sürdürüyor.
ALTINDA DURUM NE?
ABD seçimlerinin ardından doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesi, altın fiyatlarına destek verdi.
Spot altının ons fiyatı yüzde 2,72 artışla 4 bin 36,49 dolara yükseldi. Gram altın yüzde 2,95 değer kazanarak 6 bin 489,80 liraya yükseldi. Aynı verilere göre çeyrek altın 10 bin 382,03 liradan alınırken 10 bin 610,82 liradan satıldı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 42 bin 313,50 lira oldu.
Doların zayıflaması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirirken, ABD'nin ekonomi ve dış politikasına ilişkin belirsizlikler de güvenli liman talebini destekledi.
ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi gün içinde yüzde 4,89 seviyesine kadar geriledikten sonra yüzde 4,95 civarında işlem gördü.
Tahvil getirilerindeki düşüş, faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini artıran unsurlar arasında yer aldı.
BORSALARDA DURUM
New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,05, S&P 500 yüzde 1,72 ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 2,46 yükseldi.
Avrupa'nın gösterge endeksi STOXX 600 yüzde 1,84 değer kazanarak son iki ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. MSCI Tüm Dünya Endeksi yüzde 1,3, Japonya hariç Asya-Pasifik endeksi ise yüzde 0,33 yükseldi.
Türkiye'de de BIST 100 endeksi günü yüzde 4,16 artışla 11.481,67 puandan tamamladı.