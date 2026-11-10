ABD'de beklenen veri açıklandı, altın ve kriptoda sert düşüş
10.11.2026 18:14
ABD'de enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından altında ve kripto para piyasalarında düşüş kaydedildi.
ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.
Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.
Piyasa beklentileri enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, eylülde yüzde 0,6 artmıştı.
Ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon verisi ise geçen yılın aynı dönemine ait verilerin bulunmaması nedeniyle açıklanmadı.
Ekim 2025'te hükümetin ödenek kesintisi nedeniyle verilerin toplanamamasından dolayı ilgili endeksler için 12 aylık değişim oranlarının hesaplanamadığı bildirildi.
Yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.
BARINMA MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ ÖNE ÇIKTI
Barınma endeksi ekim ayında aylık yüzde 0,3 artarak tüm kalemleri kapsayan genel endeksteki aylık artışın yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu.
Gıda endeksi ekim ayında yüzde 0,5 yükselirken, evde tüketilen gıda endeksi yüzde 0,4, dışarıda tüketilen gıda endeksi ise yüzde 0,5 arttı.
Enerji endeksi de eylül ayındaki yüzde 5,2'lik artışın ardından ekim ayında yüzde 0,7 yükseldi.
ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ
Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE ise ekim ayında eylülde olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti.
Piyasa beklentileri, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 artması yönündeydi.
ALTINDA SERT DÜŞÜŞ
Küresel piyasalarda altın ve kripto para birimleri, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin açıklamaların ardından düşüş kaydetti.
Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın enflasyonun yükselmeye devam etmesi halinde daha agresif bir para politikası uygulanabileceğine yönelik açıklamaları ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin oluşturduğu baskıyla yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti.
Spot piyasada altının ons fiyatı, bugün TSİ 17.00 itibarıyla yüzde 2’den fazla düşerek 4 bin 50 dolardan işlem gördü.
Böylece değerli metal, teknik olarak kritik eşik kabul edilen 4 bin 100 dolar desteğinin altına sarktı. Analistler, yüksek faiz oranlarının faiz getirisi olmayan altının cazibesini azalttığına dikkati çekiyor.
Değerli metaldeki sert düşüşe paralel olarak gümüşün ons fiyatı da spot piyasada yüzde 1,5’i aşan kayıpla 51 dolara geriledi.
BİTCOİN 75 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ
Kripto para piyasalarında da artan satış baskısı, lider kripto para birimi bitcoinin fiyatını 75 bin doların altına düşürdü.
Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,31 azalarak 2 trilyon 460 milyar dolara geriledi.
Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoin, son 24 saatte yüzde 1'e yakın değer kaybetti. TSİ 17.00 itibarıyla 73 bin 759 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 5'e yaklaştı.
Bitcoindeki düşüş altcoin piyasasını da olumsuz etkiledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı, yüzde 1,20 değer kaybederek 2 bin 68 dolar seviyesine indi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, veriler enflasyonda yavaşlama gösterse bile bankanın gelecek ay kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırması gerektiğini, görünümün kötüleşmesi halinde ise yarım puanlık faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.