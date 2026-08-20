ABD'nin borçları Trump ve Biden dönemlerinde ikiye katlandı, 40 trilyon dolar eşiğini aştı

ABD Hazine Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, toplam ABD borcunun ilk kez 40 trilyon doları aştığını ve sosyal güvenlik programları ile faiz ödemeleri için artan maliyetlerin, vergi indirimleriyle elde edilen gelirleri çok geride bırakmasıyla birlikte, mali bir krizin yaklaştığına dair yeni uyarılar yapıldığını belirtti.

Hazine Bakanlığı'nın son günlük nakit ve borç bakiyeleri açıklamasına göre, Salı günü itibarıyla toplam kamu borcu 40,047 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Bu toplam, halkın elinde bulunan 32,266 trilyon dolarlık Hazine tahvillerini ve 7,782 trilyon dolarlık hükümet içi borç varlıklarını içeriyor.

Federal hükümetin borçları, Başkan Donald Trump'ın Ocak 2017'de ilk kez göreve başlamasından bu yana 19,95 trilyon dolardan on yıldan kısa bir sürede iki katından fazla arttı. Bu artışın yaklaşık üçte biri, Trump ve eski Başkan Joe Biden'ın COVID-19 pandemisine yönelik müdahaleleri finanse etmek için iki yıl boyunca yaptıkları yoğun hükümet borçlanması sırasında gerçekleşirken, geri kalanını ise her iki başkanın mali politika tercihleri ​​ve uzun süredir devam eden vergi ve harcama dengesizlikleri oluşturuyor.

Bütçe denetleme grupları haftalardır bu eşiğin aşılacağını öngörüyor ve yasa koyucuların sürdürülemez mali görünümle yüzleşmeleri ve vergileri artırmaları, harcamaları kısmaları veya her ikisini de yapmaları halinde tam teşekküllü bir borç krizinin patlak verebileceği konusunda sert uyarılarda bulunuyorlardı.