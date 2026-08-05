Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı sorgulama 2026: Yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak?
05.08.2026 11:24
Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustosa yönelik toplam 10,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. İşte ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri sorgulama ekranı.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak, aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.
Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.
YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI
Memur aylık katsayısındaki artıştan kaynaklanan Temmuz 2026 dönemine ait aylık farklarının, Ağustos 2026 dönemi aylıklarıyla birlikte ödeneceğini aktaran Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bu kapsamda 5,99 milyar lira yaşlı aylığı ve 4,36 milyar lira engelli aylığı olmak üzere ağustos ayına yönelik toplam 10,3 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatırıyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız."
Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.