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AJet yurt içi indirimli bilet kampanyası: Biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu

05.08.2026 11:49

DHA

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AJet, yurt içi hatlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu. AJet’in sonbaharı kapsayan yurt içi kampanyasında biletler, yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

AJet yurt içi indirimli bilet kampanyası: Biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu
Anadolu Ajansı

Havayolu şirketi sonbaharda seyahat planı yapmak isteyen misafirlerine özel, yurt içi indirimli bilet kampanyası hazırladı. 

İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ? 1
Anadolu Ajansı

İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanya kapsamında yüzde 30 indirimli biletler, 5 Ağustos tarihinde saat 11.00’den başlayarak 6 Ağustos saat 23:59’a kadar 'SBAHAR30' kodu kullanılarak satın alınabilecek. İndirimli biletler; 23 Eylül – 23 Aralık tarihleri arasındaki tüm yurt içi seyahatlerinde kullanılabilecek.

AJet yurt içi indirimli bilet kampanyası: Biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu 2
Anadolu Ajansı

AJet, bagaj hizmetlerinde de indirim yaptı. Kampanya boyunca uçak altı bagajı satın almak isteyen misafirler, yüzde 30 indirimden yararlanabilecek. AJet’in yurt içi kampanyasında biletler sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.