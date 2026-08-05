AJet yurt içi indirimli bilet kampanyası: Biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu

AJet, bagaj hizmetlerinde de indirim yaptı. Kampanya boyunca uçak altı bagajı satın almak isteyen misafirler, yüzde 30 indirimden yararlanabilecek. AJet’in yurt içi kampanyasında biletler sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.