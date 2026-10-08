AJet'ten 500 liraya bilet

AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kış dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı biletler, 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya ile 116 bin koltuk satışta olacak.

SEÇİLİ ROTALARDA 9 EURO'YA SEYAHAT FIRSATI

AJet , yurt dışı kampanyası ile Berlin’den Rotterdam’a, Viyana’dan Basel’e, Bişkek’ten Hurgada’ya uzanan geniş destinasyon ağında kış seyahatlerini planlama fırsatı sunuyor. Kampanya ile satışa sunulan biletler; 8 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 10 Ekim 2026 tarihinde saat 23:59’a kadar satın alınabilecek.

İndirimli biletler, 2 Kasım 2026 – 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki (Türkiye varışlı: 11 Aralık – 27 Aralık 2026 tarihleri arası hariç; Türkiye çıkışlı: 29 Aralık 2026 – 10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç) seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarken; Türkiye varışlı seçili hatlarda 9, 19 ve 29 euro artı vergilerle bilet alma fırsatı da sunulacak.