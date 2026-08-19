AJet'ten 55 liraya uçak bileti

AJet 32 ülkeyi kapsayan kampanyası ile 100 bin indirimli koltuğu satışa sundu. Direkt uçuşlarda geçerli kampanya biletleri; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek. Kampanya ile seçili tüm hatlarda kabin bagajı seçeneği de 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışta olacak.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER HANGİLERİ?

Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün.