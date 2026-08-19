AJet'ten 55 liraya uçak bileti
19.08.2026 11:21
Son Güncelleme: 19.08.2026 11:21
AJet, yurt dışı hatlarda geçerli olacak biletlerde kampanya yaptı.
AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Sonbahar dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
AJET'TEN 1 EURO'YA SEYAHAT FIRSATI
AJet, yurt dışı kampanyası ile misafirlerine sonbahar tatilini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Münih’ten Amsterdam’a, Paris’ten Londra’ya, Taşkent’ten Cezayir’e uzanan geniş destinasyon ağında geçerli olan kampanya biletleri; 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 11:00 itibariyle satışa başladı.
İndirimli biletler, 1 Eylül – 24 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken seçili hatlarda 1, 9, 19 ve 29 Euro'ya bilet alma fırsatı sunulacak.
100 BİN KOLTUK SATIŞTA
AJet 32 ülkeyi kapsayan kampanyası ile 100 bin indirimli koltuğu satışa sundu. Direkt uçuşlarda geçerli kampanya biletleri; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek. Kampanya ile seçili tüm hatlarda kabin bagajı seçeneği de 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışta olacak.
KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER HANGİLERİ?
Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün.