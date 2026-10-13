AJet'ten indirimli uçak bileti. Gidiş dönüş uçak biletinde yüzde 30 indirim

AJet, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Ankara çıkışlı ve varışlı yurt içi direkt uçuşlarda yüzde 30 indirim indirimli bilet uygulaması başlattı.

Seyahat severler, AJet yüzde 30 indirimli uçak biletinin nasıl kullanılacağını ve ne zamana kadar geçerli olduğunu merak ediyor. İşte AJet'in Ankara'ya özel sunduğu uçak biletinin tüm şartları, kullanım adımları.