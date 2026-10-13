AJet'ten indirimli uçak bileti. Gidiş dönüş uçak biletinde yüzde 30 indirim
13.10.2026 15:15
AJet, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Ankara çıkışlı ve varışlı yurt içi direkt uçuşlarda indirim yapacak.
AJet, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Ankara çıkışlı ve varışlı yurt içi direkt uçuşlarda yüzde 30 indirim indirimli bilet uygulaması başlattı.
Seyahat severler, AJet yüzde 30 indirimli uçak biletinin nasıl kullanılacağını ve ne zamana kadar geçerli olduğunu merak ediyor. İşte AJet'in Ankara'ya özel sunduğu uçak biletinin tüm şartları, kullanım adımları.
ANKARA'YA YÜZDE 30 İNDİRİM
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı ve varışlı tüm yurt içi direkt seferleri kapsayan indirim uygulaması kapsamında, biletler vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.
Yolcular, indirimli biletleri bugün 23.59'a kadar "ESBDOM30" kodunu kullanarak AJet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.
HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ OLACAK?
Bu kapsamda alınan biletler, 7 Aralık 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki direkt uçuşlarda geçerli olacak.
Ancak 25 Aralık 2026-3 Ocak 2027 ile 22 Ocak-7 Şubat 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar indirime dahil edilmeyecek.
KOLTUK SEÇİMLERİ DE İNDİRİMLİ
AJet, Ankara çıkışlı yurt içi uçuşlarda koltuk seçimi ücretlerinde de yüzde 30 indirim uygulayacak.