Aksı kopan otomobilin yenisi çıktı
14.10.2026 08:25
Trafikte giderken aksı kopunca gündeme gelen OMODA, yeni araçlarının Avrupa prömiyerini yaptı.
Malezya'da arka aksının kopup yerinden çıkması neticesinde hareketsiz kalan Omoda 5'in yenisi çıktı.
Aks kopması sorunu nedeniyle geri çağırmalar başlamış ve 9 bin araç servislere davet edilmişti. Sorunlu parçanın değiştirilmesi için harekete geçildi.
Paris Expo Porte de Versailles'ta ziyaretçilerini ağırlayan marka, OMODA 5 NEXT Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi.
OMODA 5 NEXT sportif tasarımını ileri teknoloji ve konfor özellikleriyle bir araya getiriyor. Yeni nesil mecha tasarım anlayışıyla şekillendirilen kupe benzeri gövde yapısı, dinamik görünümünü çağdaş tasarım detaylarıyla tamamlıyor. Modelin iç mekânında sunulan 15,6 inçlik 2K yüksek çözünürlüklü ekran, Sony ses sistemi ve masaj fonksiyonuna sahip sürücü koltuğu dikkat çekiyor. Kullanıcıların dijital deneyimini ve seyahat konforunu geliştirmeye odaklanan OMODA 5 NEXT, SHS-H hibrit teknolojisiyle de verimli sürüşü destekliyor. Böylece model, sportif tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve konfor özelliklerini bir araya getirerek OMODA ürün gamına yeni bir soluk getiriyor.