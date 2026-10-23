Aksı kopmuştu, Chery kalitesizlik için özür diledi

Chery Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkanı Yin Tongyue, bir Chery Omoda 5'in arka aks aksamının arızalanması ve bunun sonucunda 8 bin 878 aracı kapsayan bir geri çağırma işlemi başlatılmasının ardından Malezya'daki araç kalitesi endişeleri için özür diledi.

Yin, 21 Ekim'de Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı'nda (WICV) yaptığı konuşmada, endişeleri kabul ettiğini ve Malezya'nın yatırım, ticaret ve sanayi bakanından özür dilediğini söyledi. Ayrıca Çinli otomobil üreticilerini yurtdışı genişlemelerine alçakgönüllülük ve uzun vadeli bir bağlılıkla yaklaşmaya çağırdı.

Sohu'nun haberine göre Yin, "Yurtdışına hızlı kar elde etmek için değil, kök salmak ve bu pazarları uzun vadede geliştirmek için gidiyoruz" dedi. Yurtdışı pazarlara girerken yerel yasalara, düzenlemelere ve iş uygulamalarına saygı göstermenin önemini vurguladı.