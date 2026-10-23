Aksı kopmuştu, Chery kalitesizlik için özür diledi
23.10.2026 10:04
Son Güncelleme: 23.10.2026 10:20
Chery Omoda 5'in arka aksının kopması sonrasında geri çağırma yapılmıştı. Chery Yönetim Kurulu Başkanı kalitesizlik için özür diledi.
Chery Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkanı Yin Tongyue, bir Chery Omoda 5'in arka aks aksamının arızalanması ve bunun sonucunda 8 bin 878 aracı kapsayan bir geri çağırma işlemi başlatılmasının ardından Malezya'daki araç kalitesi endişeleri için özür diledi.
Yin, 21 Ekim'de Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı'nda (WICV) yaptığı konuşmada, endişeleri kabul ettiğini ve Malezya'nın yatırım, ticaret ve sanayi bakanından özür dilediğini söyledi. Ayrıca Çinli otomobil üreticilerini yurtdışı genişlemelerine alçakgönüllülük ve uzun vadeli bir bağlılıkla yaklaşmaya çağırdı.
Sohu'nun haberine göre Yin, "Yurtdışına hızlı kar elde etmek için değil, kök salmak ve bu pazarları uzun vadede geliştirmek için gidiyoruz" dedi. Yurtdışı pazarlara girerken yerel yasalara, düzenlemelere ve iş uygulamalarına saygı göstermenin önemini vurguladı.
JPJ, OMODA 5 KAYITLARINI ASKIYA ALDI
Olay, 6 Ekim'de Johor Bahru'da, aracın arka süspansiyon tertibatı ve tekerleklerinin gövdeden ayrılmasıyla meydana geldi. Bu olay, Malezya Karayolu Taşımacılığı Dairesi'nin (JPJ) yasal işlem başlatmasına yol açtı.
11 Ekim'de JPJ, olayı araştırıp potansiyel güvenlik risklerini değerlendirirken Omoda 5'in Araç Tip Onayı'nı (VTA) geçici olarak askıya aldı ve yeni kayıtları durdurdu. Departman, Chery Malaysia'ya parça numaraları, üretim partileri ve araç kimlik numaralarını (VIN) kullanarak potansiyel olarak etkilenen araçları belirleme talimatı verdi.
JPJ'nin teknik denetimi, üretim ve montaj süreçlerini, kalite kontrol sistemlerini, kaynak kontrollerini ve ilgili aks bileşeni tedarikçilerini kapsıyor. Departmanın açıklamasına göre, askıya alma işlemi soruşturma ve uygun düzeltici ve önleyici tedbirlerin uygulanmasıyla bağlantılı.
8 BİN 878 OMODA 5 GERİ ÇAĞIRILDI
14 Ekim'de geri çağırma kapsamının 8 bin 878 adet Omoda 5 C ve H varyantı olduğu bildirildi. Bu rakam, kampanyaya dahil olan araçları temsil ediyor, arka akslarında arıza olduğu doğrulanan araçların sayısını değil. Araç sahipleri, araç kimlik numaralarını Chery Malaysia'nın geri çağırma bildiriminden kontrol edebilirler. Şirket, etkilenen araçları inceleyeceğini ve gerekirse ilgili parçayı ücretsiz olarak değiştireceğini belirtiyor.