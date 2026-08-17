Alanların elinde kaldı. Yasak gelince fiyatlar düştü
17.08.2026 12:24
17 yaş ve altındakilerin Yunanistan'da elektrikli skuter kullanmasının yasaklanmasıyla birlikte fiyatlar düştü.
Yunanistan'da, hükümetin 17 yaş altı kişilerin kullanımını yasaklamasının ardından, ebeveynler elektrikli skuterleri sembolik fiyatlarla satıyor. Neredeyse yeni olan bazı modeller 40 Euro gibi düşük fiyatlara alıcı buluyor.
Medya mensuplarına konuşan ebeveynler, özellikle işteyken çocuklarını denetleyemedikleri için yeni kısıtlamaları desteklediklerini söyledi. Bazıları ise çocuklarının yeterli gözetim olmadan kullanmaya devam etmesine izin vermektense, yakın zamanda satın aldıkları skuterleri satmaya karar verdi.
Diğerleri ise elektrikli skuterleri büyük ölçüde çocuklar arasında moda haline geldiği için satın aldıklarını, potansiyel güvenlik risklerini tam olarak düşünmediklerini kabul etti.
Yunanistan'da tahmini 60 bin elektrikli skuter bulunuyor ve bunların yaklaşık 10 bininin şu anda satışa çıkarıldığı bildiriliyor. Arzda yaşanan ani artış, bazı satıcıları araçları orijinal maliyetlerinin çok altında fiyatlarla satmaya itti.
Trafik polisi, elektrikli scooter kullanıcıları üzerinde düzenli kontrollerine devam ediyor. Yetkililer, bu araçlarla ilgili kazaların her gün meydana geldiğini, yetişkinlerin de karıştığı olayların bazılarının ölümle sonuçlandığını belirtiyor.
Polis, kask takmadan motosiklet sürmek, aşırı hız yapmak ve sorumluluk sigortasına sahip olmamak gibi ihlaller için para cezası kesiyor. Sürücülerin ayrıca kimlik taşımaları da zorunlu.
Polis, yabancı ziyaretçilerin de yönetmelikleri ihlal etmeleri durumunda para cezasına çarptırılacaklarını vurguladı.