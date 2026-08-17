Alanların elinde kaldı. Yasak gelince fiyatlar düştü

Trafik polisi, elektrikli scooter kullanıcıları üzerinde düzenli kontrollerine devam ediyor. Yetkililer, bu araçlarla ilgili kazaların her gün meydana geldiğini, yetişkinlerin de karıştığı olayların bazılarının ölümle sonuçlandığını belirtiyor.

Polis, kask takmadan motosiklet sürmek, aşırı hız yapmak ve sorumluluk sigortasına sahip olmamak gibi ihlaller için para cezası kesiyor. Sürücülerin ayrıca kimlik taşımaları da zorunlu.

Polis, yabancı ziyaretçilerin de yönetmelikleri ihlal etmeleri durumunda para cezasına çarptırılacaklarını vurguladı.