Alman sanayi devinin hisseleri çakıldı
06.08.2026 13:49
Siemens hisseleri sert bir düşüş yaşayarak yüksek kâr beklentilerinin altında kaldı.
Alman sanayi devi Siemens, yapay zeka harcamalarının artışıyla desteklenen bir çeyreğin ardından, bu yıl ikinci kez kar beklentisini yükseltti; ancak tahmin yatırımcıların beklentilerini karşılamayınca hisse senetleri sert düşüş yaşadı.
Siemens, Fransa'nın Schneider Electric ve İsviçre'nin ABB gibi diğer sanayi firmalarıyla birlikte, yapay zekâ için işlem gücü sağlayan veri merkezlerine olan talepten faydalandı.
Elektrikli ekipman tedarikçisi, temel karlılığın bir ölçüsü olan hisse başına kazanç beklentisini Şubat ayında verilen 10,70 ila 11,10 euro aralığından, yıl için 11,20 ile 11,50 euro (12,93 ile 13,28 dolar) aralığına yükseltti.
BELİRSİZLİK YATIRIMCILARI KISITLIYOR
Telefon görüşmesinde gazetecilere, "Veri merkezi sektörü özellikle dinamik bir yapıya sahip," diyen Siemens'in CEO'su Roland Busch, "Bulut ve yapay zeka altyapısının hızlı bir şekilde yaygınlaşması, talebi yüksek seviyede tutmaya devam ediyor." diye de belirtti.
Ancak Siemens hisseleri Frankfurt borsasının açılışında yüzde altı düşerken analistler, yıl sonu kâr beklentilerinin daha yüksek olmasının yanı sıra yeni yapay zeka araçlarının Siemens'in kendi yazılım işini sekteye uğratacağı endişesini de bu düşüşte etkili buldu.
"Kazançlardaki artış, emsallerine kıyasla daha az belirgin görünüyor" diye belirten RBC bankası analistleri, "Makro talep ortamı ve yapay zeka yazılımı riskleri gibi faktörler etrafındaki belirsizlik, yatırımcıların coşkusunu hâlâ sınırlayabilir," diye de eklediler.
AKILLI ALTYAPI SİPARİŞLERİ YOĞUNLAŞTI
Siemens'in açıklamasına göre, Haziran ayı sonuna kadar olan üç aylık dönemde net kâr yüzde 15 artarak 2,6 milyar euroya, satışlar ise yüzde 8 artarak 20,8 milyar euroya ulaşmıştı.
Siemens'in gelir artışı, veri merkezleri ve diğer endüstriyel müşteriler için elektrikli ekipman sağlayan Akıllı Altyapı iş kolunda ve süreçleri otomatikleştirmek için yazılımlara odaklanan Dijital Endüstriler bölümünde yoğunlaştı. Sadece Akıllı Altyapı bölümündeki siparişler yüzde 42 arttı.
Gelecek satışların bir göstergesi olan sipariş alımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 27,9 milyar euro ile rekor seviyeye ulaştı ve Siemens'in 132 milyar euro değerinde iş birikimi kaldı.
YAPAY ZEKA YAZILIM TALEPLERİNİ ARTIRIYOR
Şirketin CEO'su Roland Busch, yapay zekanın Siemens'in yazılım ürünlerine olan talebini de giderek artıracağını öngördüğünü belirtti.
"Üretim alanında ne kadar çok yapay zeka işlevi görürseniz, o kadar çok işlem gücüne ihtiyacınız olur," diyen Busch, "Bu, temel portföyümüzün bir parçası." diye de ekledi.
Kökenleri 1847'de kurulan bir telgraf şirketine dayanan Siemens, trenler, endüstriyel yazılımlar, tıbbi ve endüstriyel makinelerin yanı sıra elektrikli ekipmanlar da üretiyor.