Alman sanayi devinin hisseleri çakıldı

Telefon görüşmesinde gazetecilere, "Veri merkezi sektörü özellikle dinamik bir yapıya sahip," diyen Siemens'in CEO'su Roland Busch, "Bulut ve yapay zeka altyapısının hızlı bir şekilde yaygınlaşması, talebi yüksek seviyede tutmaya devam ediyor." diye de belirtti.

Ancak Siemens hisseleri Frankfurt borsasının açılışında yüzde altı düşerken analistler, yıl sonu kâr beklentilerinin daha yüksek olmasının yanı sıra yeni yapay zeka araçlarının Siemens'in kendi yazılım işini sekteye uğratacağı endişesini de bu düşüşte etkili buldu.

"Kazançlardaki artış, emsallerine kıyasla daha az belirgin görünüyor" diye belirten RBC bankası analistleri, "Makro talep ortamı ve yapay zeka yazılımı riskleri gibi faktörler etrafındaki belirsizlik, yatırımcıların coşkusunu hâlâ sınırlayabilir," diye de eklediler.