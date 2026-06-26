Altın düştü, yatırımcının kafası karıştı

Uzmanlara göre, ağustos ayı sonrası beklentiler yüksek ancak şu an içinde bulunulan düğün sezonu için altının oldukça ideal seviyede olduğu belirtiliyor.

Kuyumcu Varol Erdoğan, evlenecekler ya da düğün yapacakların altınlarını bir an önce alması gerektiğini ifade etti.