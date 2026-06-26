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Altın düştü, yatırımcının kafası karıştı

26.06.2026 08:19

NTV - Haber Merkezi

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Altın, son 7 ayın en düşük seviyesi olan 6 bin liranın altını gördü. Bu hızlı düşüş, altını her zaman güvenli liman olarak değerlendirilen küçük yatırımcının kafasını karıştırdı.

Altın düştü, yatırımcının kafası karıştı
Anadolu Ajansı

Altındaki düşüş derinleşti.

 

ABD'de faiz artışı beklentisi doların değerini artırdı. Bu durum altın başta olmak üzere kıymetli metallerin fiyatını baskıladı.

GRAM ALTIN 6 BİN LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ 1
Anadolu Ajansı

GRAM ALTIN 6 BİN LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Ons altın 4 bin dolara kadar düşerken son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

 

Şubat atında 7 bin 800 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kıran gram altın 6 bin liranın da altına indi. Son 4 ayda yaşanan yüzde 25'lik düşüş, küçük yatırımcının kafası karıştı.

BUNDAN SONRAKİ SEYİR NASIL OLACAK? 2
Anadolu Ajansı

BUNDAN SONRAKİ SEYİR NASIL OLACAK?

Uzmanlara göre, ağustos ayı sonrası beklentiler yüksek ancak şu an içinde bulunulan düğün sezonu için altının oldukça ideal seviyede olduğu belirtiliyor.

 

Kuyumcu Varol Erdoğan, evlenecekler ya da düğün yapacakların altınlarını bir an önce alması gerektiğini ifade etti.

Altın Türü

SembolSatışDeğişimSaat
Gram Altın
5.955,49- 0.38%14:40
Ons Altın
3.984,34- 0.37%14:40
Cumhuriyet Altını
40.127,98- 1.80%14:39
Çeyrek Altın
9.639,60- 0.47%14:40
Yarım Altın
19.279,20- 0.47%14:40
Tam Altın
38.498,89- 0.47%14:40
Reşat Altını
41.342,16- 1.80%14:39
14 Ayar Altın TL/Gr
3.473,67- 0.82%14:40
18 Ayar Altın TL/Gr
4.451,11- 0.82%14:40
Ata Altın
40.059,62- 0.82%14:40
Has Altın
5.925,90- 0.38%14:40
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