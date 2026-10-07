Altın fiyatları bugün ne kadar 7 Ekim 2026: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları

7 Ekim 2026 Çarşamba günü altın piyasasında hareketlilik sürmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikasında​​​​​​​ beklendiği ölçüde sıkılaşmayabileceğine yönelik öngörülerle birlikte gram altın güne satıcılı başladı. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 535 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları.