Altın fiyatları bugün ne kadar 7 Ekim 2026: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları
07.10.2026 10:55
Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarındaki yön arayışı ve döviz kurundaki seyirle birlikte iç piyasadaki altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
7 Ekim 2026 Çarşamba günü altın piyasasında hareketlilik sürmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikasında beklendiği ölçüde sıkılaşmayabileceğine yönelik öngörülerle birlikte gram altın güne satıcılı başladı. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 535 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 535 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 775 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 900 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı yüzde 0,8 azalışla 4 bin 132 dolarda seyrediyor.
TAHVİL FAİZLERİNİN YÜKSELMESİ ALTINI BASKILIYOR
ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında beklendiği ölçüde sıkılaşmayabileceğine yönelik öngörüler ile şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.
Öte yandan dolardaki değerlenme ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Bugün açıklanacak Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarından gelecek mesajların da varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de tüketici enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.