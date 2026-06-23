Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

Küresel piyasalarda hareketlilik sürerken ABD-İran geriliminde atılan barış adımları, altın piyasasını hareketlendirmeye devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde birikimlerini değerlendirmek, gram ve çeyrek altın yatırımı yapmak ya da yaz dönemi düğün alışverişine çıkmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 23 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.