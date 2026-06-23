Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum
23.06.2026 09:04
Küresel piyasalarda hareketlilik sürerken ABD-İran geriliminde atılan barış adımları, altın piyasasını hareketlendirmeye devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde birikimlerini değerlendirmek, gram ve çeyrek altın yatırımı yapmak ya da yaz dönemi düğün alışverişine çıkmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 23 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatlarında son durum, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. ABD-İran geriliminin sona ermesiyle birlikte haftanın ilk günü yükselişe geçen altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde düşüşe geçti. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.175,35
Gram altın satış: 6.176,24
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.148,00
Çeyrek altın satış: 10.273,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.118,89
Ons altın satış: 4.119,47
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 20.238,00
Yarım altın satış: 20.462,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 40.470,12
Tam altın satış: 41.268,24
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 40.378,00
Cumhuriyet altını satış: 40.855,00