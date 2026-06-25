Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

Küresel piyasalarda dün yaşanan sert dalgalanmaların ardından altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününe dengelenme çabasıyla başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar ve ons altındaki baskı, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarında sert hareketlere yol açtı. Yaz döneminde düğün ve nişan alışverişi yapacak olan vatandaşlar ile elindeki birikimi en güvenli limanda değerlendirmek isteyen yatırımcılar, sabahın ilk saatlerinden itibaren altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. İşte 25 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.