Altın fiyatları canlı 1 Ekim 2026. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün ABD'de açıklanan ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artması yönündeydi. Endeks temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3 artmıştı.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde artarken, kişisel gelirler ise yüzde 0,2 ile beklentilerin altında yükseldi. ABD'de özel sektör istihdamı eylülde 90 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aştı.

Analistler, ABD'den gelen son verilerin piyasalarda Fed'in politikasında "yumuşak iniş" yapabileceğine dair senaryoyu tekrar güçlendirdiğini söyledi.

ABD'de enflasyon tarafında aşağı yönlü bir hareket olduğunu, diğer taraftan ülke ekonomisinin hala dirençli olduğunu ifade eden analistler, Fed'in yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalmayabileceğini söyledi.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in politikalarına ilişkin beklentileri şekillendirecek en önemli veri olduğunu kaydetti.