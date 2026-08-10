Altın fiyatları canlı 10 Ağustos: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Altın fiyatlarında güncel son durum, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Bugün açılışını 6 bin 657 lira seviyesinde yapan gram altın düşüş yönünde seyretmeye başladı. Geçen haftadan bu yana yüzde 7'lik bir yükseliş yaşayan altın fiyatlarında bundan sonra nasıl ilerleme olacağı merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları.