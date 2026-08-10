Altın fiyatları canlı 10 Ağustos: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
10.08.2026 08:40
Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinden itibaren yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta ABD ve İran arasındaki gerilimin durması ve Hürmüz koridorunun açılmasıyla birlikte altın fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Yüzde 7'den fazla yükseldikten sonra bu haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar altından kar almaya başladı ve altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları.
Altın fiyatlarında güncel son durum, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Bugün açılışını 6 bin 657 lira seviyesinde yapan gram altın düşüş yönünde seyretmeye başladı. Geçen haftadan bu yana yüzde 7'lik bir yükseliş yaşayan altın fiyatlarında bundan sonra nasıl ilerleme olacağı merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.649,62
Gram altın satış: 6.650,57
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.743,00
Çeyrek altın satış: 10.892,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.335,70
Ons altın satış: 4.336,33
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 21.476,00
Yarım altın satış: 21.753,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 42.539,77
Tam altın satış: 43.377,74
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 42.744,00
Cumhuriyet altını satış: 43.352,00