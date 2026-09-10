Altın fiyatları canlı 10 Eylül 2026: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 6 bin 859 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 10 Eylül gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?