Altın fiyatları canlı 11 Ağustos: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek ve tam altın alış satış fiyatları

Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde en çok araştırılan yatırım araçları arasında yer alıyor. Dün açılışını 6 bin 657 lira seviyelerinde yapan gram altın fiyatlarında bugün itibarıyla yükseliş yaşanmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda artan enflasyon riskleri nedeniyle yükselişini sürdüren gram altın bugün açılışını 6 bin 731 lira seviyesinde yaptı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos gram, çeyrek ve tam altın alış satış fiyatları.