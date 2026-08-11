Altın fiyatları canlı 11 Ağustos: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek ve tam altın alış satış fiyatları
11.08.2026 08:34
Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde en çok araştırılan yatırım araçları arasında yer alıyor. Dün açılışını 6 bin 657 lira seviyelerinde yapan gram altın fiyatlarında bugün itibarıyla yükseliş yaşanmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda artan enflasyon riskleri nedeniyle yükselişini sürdüren gram altın bugün açılışını 6 bin 731 lira seviyesinde yaptı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos gram, çeyrek ve tam altın alış satış fiyatları.
Altın fiyatlarında güncel son durum, 11 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bugün açılışını 6 bin 731 lira seviyesinde yapan gram altın yükseliş yönündeki seyrini sürdürüyor. Geçen hafta salı gününden bu yana yüzde 9'luk bir yükseliş yaşayan altın fiyatlarında yukarı yönlü ivmelenme devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos canlı gram, çeyrek ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.761,21
Gram altın satış: 6.761,99
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.896,00
Çeyrek altın satış: 11.042,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.398,32
Ons altın satış: 4.398,90
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 21.793,00
Yarım altın satış: 22.066,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 42.291,92
Tam altın satış: 43.134,22
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 43.580,00
Cumhuriyet altını satış: 43.976,00