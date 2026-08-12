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Altın fiyatları canlı 12 Ağustos: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

12.08.2026 09:49

NTV - Haber Merkezi

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Güvenli liman olarak görülen altının gram, çeyrek, yarım ve tam altın türlerinde 12 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla güncel alış-satış rakamları yatırımcıların odak noktasında yer alıyor.

Altın fiyatları canlı 12 Ağustos: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?
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Küresel piyasalarda artan enflasyon riskleri nedeniyle yükselişini sürdüren gram altın bugün açılışını 6 bin 708 lira seviyesinde yaptı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ağustos gram, çeyrek ve tam altın alış satış fiyatları.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 1
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GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 6.736,02

 

Gram altın satış: 6.736,98

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 2
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ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 10.868,00

 

Çeyrek altın satış: 10.987,00

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI 3
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ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 4.386,92

 

Ons altın satış: 4.387,55

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 4
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YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 21.670,00

 

Yarım altın satış: 21.977,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 5
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TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 42.910,59

 

Tam altın satış: 43.764,77

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI 6
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CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 43.534,00

 

Cumhuriyet altını satış: 43.821,00

 

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