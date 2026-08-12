Altın fiyatları canlı 12 Ağustos: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?
12.08.2026 09:49
Güvenli liman olarak görülen altının gram, çeyrek, yarım ve tam altın türlerinde 12 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla güncel alış-satış rakamları yatırımcıların odak noktasında yer alıyor.
Küresel piyasalarda artan enflasyon riskleri nedeniyle yükselişini sürdüren gram altın bugün açılışını 6 bin 708 lira seviyesinde yaptı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ağustos gram, çeyrek ve tam altın alış satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.736,02
Gram altın satış: 6.736,98
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.868,00
Çeyrek altın satış: 10.987,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.386,92
Ons altın satış: 4.387,55
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 21.670,00
Yarım altın satış: 21.977,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 42.910,59
Tam altın satış: 43.764,77
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 43.534,00
Cumhuriyet altını satış: 43.821,00