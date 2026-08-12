Küresel piyasalarda artan enflasyon riskleri nedeniyle yükselişini sürdüren gram altın bugün açılışını 6 bin 708 lira seviyesinde yaptı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ağustos gram, çeyrek ve tam altın alış satış fiyatları.