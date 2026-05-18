Altın fiyatları canlı 18 Mayıs: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ve yarım altın alış satış fiyatları
18.05.2026 08:38
Son Güncelleme: 18.05.2026 08:50
Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve yastık altı birikim yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeniden düşüş eğilimine geçen gram altın geçtiğimiz hafta kapanışını 6 bin 638 seviyelerinde yaptı. Gram altın bugün ise günü yeşil mumla açtı.
Altın fiyatlarında güncel son durum, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Bugün açılışını 6 bin 631 lira seviyesinde yapan gram altın şuan 6 bin 666 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 18 Mayıs canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.648,19
Gram altın satış: 6.649,08
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.859,00
Çeyrek altın satış: 10.931,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.548,18
Ons altın satış: 4.548,77
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 21.719,00
Yarım altın satış: 21.854,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 42.670,31
Tam altın satış: 43.519,32
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 43.296,00
Cumhuriyet altını satış: 43.560,00