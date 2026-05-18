Altın fiyatları canlı 18 Mayıs: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ve yarım altın alış satış fiyatları

18.05.2026 08:38

Son Güncelleme: 18.05.2026 08:50

Aydın Kayar

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve yastık altı birikim yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeniden düşüş eğilimine geçen gram altın geçtiğimiz hafta kapanışını 6 bin 638 seviyelerinde yaptı. Gram altın bugün ise günü yeşil mumla açtı.

Anadolu Ajansı

Altın fiyatlarında güncel son durum, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Bugün açılışını 6 bin 631 lira seviyesinde yapan gram altın şuan 6 bin 666 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 18 Mayıs canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 6.648,19

 

Gram altın satış: 6.649,08

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 10.859,00

 

Çeyrek altın satış: 10.931,00

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 4.548,18

 

Ons altın satış: 4.548,77

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 21.719,00

 

Yarım altın satış: 21.854,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 42.670,31

 

Tam altın satış: 43.519,32

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 43.296,00

 

Cumhuriyet altını satış: 43.560,00

 

