Altın fiyatları canlı 2 Kasım 2026. Altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın , saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,07 artışla 6 bin 289 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 374 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 306 liradan satılıyor.

Altının onsu ise cuma günü yüzde 3,6 azalışla 3 bin 870 dolara inerek yaklaşık bir yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra yeni haftaya tepki alımlarıyla yüzde 1,02 artışla 3 bin 915 dolardan başladı.