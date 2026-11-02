Altın fiyatları canlı 2 Kasım 2026. Altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın ne kadar?
02.11.2026 11:12
Altın fiyatlarında son durum, piyasaların yeni haftaya başlamasıyla birlikte yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen gram altın bu haftaya yükselişle başladı.
Canlı altın fiyatları, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki alış satış rakamlarının yeni hafta itibarıyla değişmesiyle merak ediliyor.
Gram altın cuma gününü önceki kapanışına göre yüzde 3,51 azalışla 6 bin 223 liradan tamamladı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın ne kadar?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,07 artışla 6 bin 289 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 374 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 306 liradan satılıyor.
Altının onsu ise cuma günü yüzde 3,6 azalışla 3 bin 870 dolara inerek yaklaşık bir yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra yeni haftaya tepki alımlarıyla yüzde 1,02 artışla 3 bin 915 dolardan başladı.
PİYASALARIN GÖZÜ ABD KONGRESİNE ÇEVRİLDİ
ABD'de devam eden Kongre ara seçimleri, varlık fiyatlamalarında siyasi gelişmelerin etkisini öne çıkarırken Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre'deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı piyasaların odağında yer alıyor.
Analistler, ABD'deki seçim sonuçlarının Trump yönetiminin Orta Doğu'daki hareket alanını etkileyebileceğini belirterek jeopolitik tarafta askeri gerilimlerin artabileceğine yönelik değerlendirmelerin öne çıktığını kaydetti.
Bu ihtimale karşın, ABD ile İran arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nı trafiğe tam anlamıyla açacak bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserlikler varlığını sürdürüyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.262,17
|+ 0.65%
|11:12
|3.897,69
|+ 0.57%
|11:12
|41.687,67
|- 3.97%
|15:57
|10.125,02
|+ 0.70%
|11:12
|20.250,04
|+ 0.70%
|11:12
|40.437,59
|+ 0.70%
|11:12
|42.949,05
|- 3.97%
|15:57
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.621,19
|+ 0.39%
|11:11
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.640,15
|+ 0.38%
|11:11
|41.765,80
|+ 0.40%
|11:12
Has Altın
|6.231,06
|+ 0.65%
|11:12