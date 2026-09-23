Altın fiyatları canlı 23 Eylül 2026. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son durum yatırımcıların odak noktasında yer almaya devam ediyor. Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 837 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatlarında bugün son durum ne? 23 Eylül gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?